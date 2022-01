Redmi Note 11S może trafić do Polski jako inny smartfon

To nie pierwsza taka sytuacja. – Xiaomi często „transferuje” modele pomiędzy swoimi markami-córkami. Tak było w przypadku POCO M4 Pro 5G, którego pierwowzorem jest Redmi Note 11 5G, i podobnie będzie również z Redmi Note 11S.

Redmi Note 11S może trafić do Polski jako smartfon POCO

Można zapytać po-co? Xiaomi nigdy się z tego nie wytłumaczyło, ale jakaś filozofia musi za tym stać. A skoro najwyraźniej taka strategia się sprawdza, to dlaczego jej nie kontynuować? Tak, to pytanie retoryczne.

Zapowiada się na to, że ponownie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdy Xiaomi sprzedaje jeden model pod różnymi markami. Według najnowszych informacji, tak będzie z modelem Redmi Note 11S, który został oficjalnie zaanonsowany na rynku globalnym w minioną środę, 26 stycznia 2022 roku.

Źródła portalu xda-developers doniosły, że wspomniany przed chwilą smartfon będzie sprzedawany na wybranych rynkach jako POCO M4 Pro (4G). Niewykluczone, że w kraju nad Wisłą również, ponieważ byłoby to naturalne uzupełnienie serii POCO M4 Pro – model POCO M4 Pro 5G jest dostępny w Polsce od połowy grudnia 2021 roku.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Xiaomi zdecyduje się na jakieś zmiany w specyfikacji, natomiast można się spodziewać, że w designie na pewno, ponieważ modele marki POCO różnią się od swoich „oryginałów” z rodziny Redmi – POCO stawia na rzucające się w oczy projekty i kolory, podczas gdy Redmi w większości na maksymalną uniwersalność.

Specyfikacja Redmi Note 11S (POCO M4 Pro 4G?)

Dla przypomnienia, specyfikacja Redmi Note 11S obejmuje przede wszystkim aparat o rozdzielczości 108 Mpix (sensor Samsung ISOCELL HM2; przysłona f/1.9) na panelu tylnym, obok którego znajdują się jeszcze 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118°, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Moduł potrafi nagrywać wideo maksymalnie w 1080p @30 fps.

Na przodzie smartfona znajduje się natomiast aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4), który producent umieścił w okrągłym otworze pośrodku górnej części wyświetlacza. Ekran (AMOLED) ma przekątną 6,43 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi) i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz (dotyk próbkowany jest zaś z prędkością do 180 Hz).

We wnętrzu tego modelu umieszczono procesor MediaTek Helio G96 (bez modemu 5G) oraz od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i od 64 GB do 128 GB pamięci flash typu UFS 2.2. Smartfon obsługuje karty microSD o pojemności do 1 TB. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego 33 W Pro (przez port USB-C; zasilacz znajduje się w zestawie).

Ponadto smartfon oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC (w wybranych wersjach sprzętowych), czujnik podczerwieni, dual SIM, podwójne głośniki (certyfikat Hi-Res Audio) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z najnowszym interfejsem MIUI 13. Całość ma wymiary 159,87×73,87×8,09 mm i waży 179 gramów.

Cena tego modelu na rynku globalnym zaczyna się już od 249 dolarów (równowartość ~1025 złotych), aczkolwiek do jutra konfiguracja 6 GB/64 GB jest sprzedawana na AliExpress za 229 dolarów (~940 złotych).