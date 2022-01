Czy to pierwszy smartfon z HarmonyOS nie od Huawei?

Jeżeli nic wam nie mówi marka Gionee, to nic dziwnego. Smartfony nie są oficjalnie dostępne w Polsce, a w Chinach producent w 2012 miał 5% udziału na rynku. O firmie zrobiło się jednak głośno z kilku powodów.

Gionee G13 Pro z HarmonyOS?

Słowem wstępu – Gionee to chiński producent smartfonów, który po ogłoszeniu bankructwa w 2018 roku został przejęty przez indyjskie Jaina Group i wciąż zajmuje się produkcją różnorakich urządzeń: od smartfonów, po słuchawki i smartwatche. Gionee G13 Pro to najnowszy telefon firmy, który jest interesujący z wielu powodów.

Nie, wzrok was nie myli. Gionee G13 Pro Faktycznie wygląda jak iPhone 13. Nie mam jednak zamiaru tutaj pastwić się nad urodą sprzętu. Cena 529 juanów (~340 zł) również nie jest czymś interesującym. Najwięcej uwagi przykuwa opis urządzenia w sklepie JD.com, gdzie pojawiają się zwroty „nowy ekosystem HMS” i „HarmonyOS”. Co ciekawe, urządzenie nie pojawiło się jeszcze na oficjalnej stronie producenta.

„Nowy HarmonyOS wnosi nowe doświadczenie smart życia we wszystkich sytuacjach, pulpit może być swobodnie łączony, wolne kombinacje i personalizowane słowa customizowane doświadczenie.” – tak mniej więcej brzmi fragment szczegółowego opisu Gionee G13 Pro. Tekst naszpikowany tyloma błędami może podważać autentyczność urządzenia, jednak ciężko mi uwierzyć, że firma posunęła by się do czegoś takiego, byle zrobić wokół siebie dużo szumu.

Część osób w internecie spekuluje nawet, że Gionee G13 Pro może być po prostu urządzeniem z Androidem na pokładzie, wzbogaconym o Huawei Mobile Services, czyli dostęp do konta Huawei, AppGallery i innych aplikacji chińskiego giganta. Niemniej jednak, na stronie z urządzeniem pojawia się informacja o wsparciu dla HarmonyOS, więc wszystko jest jak na razie możliwe.

Czy chiński smartfon, wyglądający jak najnowszy iPhone z HarmonyOS na pokładzie, który nie jest modelem Huawei naprawdę istnieje? Tego dowiemy się w momencie, w którym kupujący Gionee G13 Pro otrzymają swojego smartfona. Według opisu na JD.com, wysyłka zacznie się 30 stycznia 2022 roku, więc nie będziemy musieli długo czekać na odpowiedź.