Klawiatura Hama WK-900 Ergo. Ulga dla nadgarstków

Artykuł sponsorowany

Swego czasu łamane klawiatury cieszyły się całkiem sporą popularnością, ale na przestrzeni lat zostały praktycznie zapomniane albo też zarezerwowane dla osób dysponujących pokaźnym budżetem. Hama WK-900 Ergo stara się przywrócić ten poziom ergonomii szerokiemu gronu użytkowników.

Klawiatura Hama WK-900 Ergo – co to za jedna?

Taką mam pracę, że dużo piszę. Nie ja jeden. I nie ja jeden też pewnie nierzadko skarżę się na skurcze czy bóle nadgarstków i ramion. Wynikają one przede wszystkim z wielogodzinnego utrzymywania nienaturalnie ułożonych dłoni na klawiaturze i myszce. Tę ostatnią już jakiś czas temu zamieniłem na bardziej ergonomiczną, odciążającą mięśnie i stawy. Jednak płaska klawiatura, z jakiej korzystam na co dzień – choć pisze się na niej wyśmienicie – z faktyczną ergonomią ma niewiele wspólnego. Pewnie wiele osób jest w podobnej sytuacji.

Wtem na rynku pojawiła się klawiatura Hama WK-900 Ergo, która ergonomię (jak sama nazwa wskazuje) stawia na pierwszym miejscu. Wyróżnia ją rzadko już dziś spotykana, łamana konstrukcja – klawisze są wyraźnie podzielone na dwa obozy (jeden dla lewej, a drugi dla prawej dłoni). Równocześnie cała konstrukcja unosi się w kierunku środka, dzięki czemu dłonie naturalnie spoczywają na jej tafli i na znajdującej się niżej podpórce.

Klawiatura Hama WK-900 Ergo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Cena to mocny atut klawiatury Hama WK-900 Ergo

Ergonomiczne urządzenia peryferyjne zwykle są dość drogie. Jednak nie w tym przypadku. Klawiatura Hama WK-900 Ergo kosztuje 229 złotych, co – biorąc jeszcze pod uwagę jej pozostałe cechy – wydaje się jak najbardziej sensowną i niewygórowaną ceną.

Jest to pełnowymiarowa, 102-klawiszowa klawiatura bezprzewodowa, bazująca na technologii nożycowej i wykorzystująca amerykański układ QWERTY. W jej konstrukcji dominują czerń i ciemna szarość, a część klawiszy jest zaakcentowana na niebiesko.

Poza samym urządzeniem, w pudełku znajdują się jeszcze dokumenty, nanoodbiornk z wtykiem USB typu A (który można schować w klawiaturze – od spodu) oraz przewód z jednej strony zakończony wtykiem USB typu C, a z drugiej – USB typu A (z końcówką jest jednak także zintegrowany adapter, pozwalający na wpięcie przewodu do gniazda typu C).

Klawiatura Hama WK-900 Ergo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ergonomia na pierwszym miejscu

Hama WK-900 Ergo priorytetowo traktuje ergonomię. Łamana klawiatura – podobnie jak pionowa myszka – wygląda dziwacznie i trzeba poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do niej. Jeśli jednak da się jej szansę, to może okazać się prawdziwym game-changerem.

Naturalne ułożenie dłoni, zapewniane przez pofalowaną konstrukcję to jedno. Producent zdecydował się jednak także na dodanie dużej, miękkiej podpórki pod nadgarstki. Została przymocowana do klawiatury na stałe.

Klawiatura Hama WK-900 Ergo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kolejnym aspektem w kontekście ergonomii jest obecność nóżek do regulacji wysokości, które pozwalają na uniesienie zarówno górnej części klawiatury, jak i dolnej. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie pochylenia klawiszy do własnych potrzeb i preferencji.

Przyciski funkcyjne – jest ich dużo

Klawiatura Hama WK-900 Ergo została wyposażona w wiele dodatkowych klawiszy. Jednym z nich jest Assist (w miejscu prawego Ctrla) – odpowiedź na rosnącą popularność sztucznej inteligencji. Może uruchamiać aplikację Copilot lub systemową wyszukiwarkę. Tę ostatnią można także włączyć, wciskając klawisz z lupą (między F12 a Delete).

Dzięki pozostałym klawiszom funkcyjnym możliwe staje się sterowanie podświetleniem klawiszy, regulacja głośności i jasności ekranu, a także uruchamianie aplikacji kalkulatora lub poczty.

W kontekście klawiszy warto jeszcze wspomnieć, że oddzielna sekcja numeryczna ułatwia pracę z kalkulatorem, arkuszami kalkulacyjnymi czy bazami danych, a dodatkowe przyciski multimedialne mogą okazać się przydatne na co dzień.

Klawiatura Hama WK-900 Ergo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Podświetlenie ułatwia pracę po zmroku

Klawiatura Hama WK-900 Ergo pozwala na wygodną pracę nie tylko za dnia, ale i po zmroku. Została bowiem wyposażona w LED-owe podświetlenie.

Klawisze są podświetlane na biało. W razie czego podświetlenie można wyłączyć, a po aktywacji wyregulować jego jasność w trzech poziomach. Dodatkowo, diody same się wyłączają po paru chwilach bezczynności – dzięki temu można zaoszczędzić nieco energii w akumulatorze.

A w kontekście oszczędzania energii warto jeszcze wspomnieć o fizycznym przełączniku, umożliwiającym całkowite wyłączenie klawiatury po zakończonej pracy. Tuż obok niego znajduje się port do ładowania.

Klawiatura Hama WK-900 Ergo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Bezprzewodowa klawiatura z dwoma opcjami łączności

Hama WK-900 Ergo to klawiatura bezprzewodowa, która może się łączyć z komputerem zarówno poprzez fale radiowe 2,4 GHz, jak i z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.2. Ta pierwsza opcja wymaga wpięcia do portu USB w blaszaku lub laptopie (dołączonego do zestawu) nanoodbiornika. Druga zaś pozwala zachować wolne złącze.

Co więcej, klawiatura ma nie jeden, a dwa moduły Bluetooth. Dzięki temu może zostać równocześnie sparowana nawet z trzema urządzeniami (2,4 GHz + BT 5.2 + BT 5.2). Następnie można błyskawicznie i całkowicie wygodnie przełączać się pomiędzy nimi, wciskając specjalne klawisze nad sekcją numeryczną. O tym, z którym urządzeniem jesteśmy sparowani, informują zaś diody w środkowej części klawiatury.

Klawiatura Hama WK-900 Ergo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Producent zainstalował w środku także pojemny akumulator. Deklaruje, że jedno ładowanie pozwala cieszyć się działaniem nawet przez 25 dni. Nie trzeba więc zbyt często uzupełniać energii.

Jeśli zatem ergonomia jest dla Ciebie absolutnym priorytetem, a bolące nadgarstki prawdziwym przekleństwem – klawiatura Hama WK-900 Ergo może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

Materiał powstał na zlecenie firmy Hama.