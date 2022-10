Innowacyjne to jest Google. Apple tylko kopiuje

Google na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie porównywało się do Apple. Rywalizację z gigantem z Cupertino widać zwłaszcza w dziedzinie elektroniki użytkowej. Producent nowych smartfonów Pixel 7 jest zdania, że to ekipa Tima Cooka inspiruje się pomysłami Google, a nie odwrotnie.

Reklama

Google zyskuje na znaczeniu

Pierwszy smartfon zaprojektowany przez Google (a wyprodukowany w fabrykach HTC) pojawił się na rynku w 2016 roku. Przez ostatnie 6 lat gigant z Mountain View każdego roku opracowywał i prezentował światu kolejne wersje „iPhone’a z Androidem”. I rzeczywiście, Pixelom udało się zyskać rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych, a także grono fanów w Europie.

Google Pixel 7

Rynek mobilny w USA jest bardzo specyficzny. Brak na nim tuzina chińskich marek, sprawnie operujących w regionie Europy środkowej i zachodniej. Za Wielką Wodą króluje iPhone. Potem jest długo, długo nic. Później Samsung, a jeszcze dalej – właśnie, Google. Zwłaszcza tańsze modele Pixeli zdołały zjednać sobie sympatię tłumów. Nic dziwnego, że niedawna konferencja Google, prezentująca nowe modele smartfonów, przyciągnęła sporą uwagę. To właśnie podczas niej padły słowa, które mogły zadziwić niektórych fanów mobilnych technologii.

„Pixel zawsze był liderem innowacji”

Brian Rakowski, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Google jest zdania, że to jego pracodawca, a nie Apple, jest najbardziej innowacyjną firmą, jeśli chodzi o projekty i funkcje smartfonów. Przytoczył na poparcie tych słów kilka argumentów:

Traktujemy to jako komplement, gdy inni w branży podążają za naszym przykładem, na przykład w kwestii Always On Display, czy umieszczając przydatne informacje bezpośrednio na ekranie blokady. (…) Wprowadziliśmy Car Crash Detection trzy lata temu wraz z innymi ważnymi sposobami zapewnienia bezpieczeństwa, takimi jak Safety Check i udostępnianie informacji w sytuacjach awaryjnych.

Rzeczywiście, Apple wprowadziło funkcję wykrywania wypadków samochodowych dopiero w iPhone’ach 14, a opcje bezpieczeństwa przypominające te zastosowane w smartfonach Google Pixel pojawiły się w iOS 16. Od czasu wydania tej wersji systemu operacyjnego, użytkownicy iPhone’ów mogą też skorzystać z odnowionego ekranu blokady i Always On Display, które w Pixelach dostępne było od lat. Jak podsumował to Rakowski:

To niesamowita historia pionierskich funkcji, które po raz pierwszy pojawiły się w Pixelach.

Patrząc na sprawę z tej perspektywy, Google rzeczywiście wdrożyło do Pixeli niektóre rzeczy na długo przed tym, jak zdecydowało się na to Apple w wypadku iOS. Oczywiście pozostaje też wiele funkcji, które podopieczni Tima Cooka ogarnęli przed deweloperami Androida.

Co ciekawe, Apple rzadko kiedy daje się wciągnąć w przepychanki z innymi producentami sprzętu. Jednak potencjalni klienci lubią je oglądać, więc podobne wypowiedzi jak powyższe, będą jeszcze wielokrotnie pojawiać się na branżowych wydarzeniach. Ot, dla zasady.