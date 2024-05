Redmi 13 4G będzie tanim smartfonem z aparatem 108 Mpix

Wysoka rozdzielczość aparatu wciąż robi wrażenie na klientach, mimo że nie jest ona gwarancją dobrej jakości zdjęcia. Takie matryce trafiają również do tanich smartfonów i Redmi 13 4G będzie kolejnym tego przykładem.

Specyfikacja smartfona Redmi 13 4G

Xiaomi ani myśli zwalniać tempa wprowadzania nowych telefonów na rynek. Wkrótce oficjalnie zadebiutuje na nim Redmi 13 4G, ale nieoficjalnie wiemy o nim już wszystko, ponieważ przedpremierowo poznaliśmy zarówno listę parametrów tego modelu, jak i cenę oraz wygląd zewnętrzny.

źródło: 91mobiles

Urządzenie będzie dostępne w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej z ciekawym wzorem. Na jego przodzie znajdzie się wyświetlacz LCD o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości Full HD+, który odświeży obraz z częstotliwością 90 Hz (zapewne w sposób adaptacyjny). W górnej części ekranu, w okrągłym otworze, producent zaplanował 13 Mpix aparat.

Na tyle ulokują się natomiast dwa aparaty, w tym główny z matrycą 108 Mpix. Parametrów drugiego nie znamy, ale należy spodziewać się, że będzie to sensor do pomiaru głębi lub zdjęć makro. Na bocznej krawędzi znajdziemy zaś czytnik linii papilarnych, na dolnej port USB-C, a na górnej 3,5 mm złącze słuchawkowe.

źródło: 91mobiles

We wnętrzu urządzenia swoje miejsce znajdą z kolei od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji) oraz akumulator o pojemności 5030 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Ponadto smartfon umożliwi skorzystanie z karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość będzie pracowała pod kontrolą HyperOS na bazie systemu Android 14.

Cena Redmi 13 4G

Według przedpremierowych informacji, do sprzedaży w Europie trafią dwie konfiguracje. Pierwsza z nich – 6/128 GB – będzie kosztowała 199 euro (równowartość około 850 złotych), podczas gdy druga – 8/256 GB – 229 euro (około 975 złotych). Data rynkowego debiutu nie jest jeszcze znana.

Na koniec warto zauważyć, że model ten jest bliźniaczo podobny do Redmi Note 13R, przynajmniej pod względem designu, bo w specyfikacji będzie kilka znaczących różnic (m.in. ekran 90 Hz vs 120 Hz oraz aparaty 108 Mpix na tyle i 13 Mpix na przodzie vs 50 Mpix na pleckach i 8 Mpix na froncie).