Honor Magic V Flip pokaże konkurencji, jak powinno się to robić

Honor ma już dość duże doświadczenie w tworzeniu składanych smartfonów i zdążył nawet zawstydzić konkurencję w tym segmencie. Wszystko wskazuje na to, że zrobi to ponownie.

Honor Magic V Flip wyróżni się na tle bezpośredniej konkurencji

Marka, należąca w przeszłości do Huawei, wprowadziła na rynek już kilka składaków (w tym absurdalnego V Purse), lecz do tej pory wszystkie miały taką samą konstrukcję, łączącą w sobie smartfon i tablet. Producent postanowił (w końcu) dodać do oferty również urządzenie typu clamshell, czyli z klapką. I podobnie jak w przypadku Magic V2, także i modelem Magic V Flip zawstydzi konkurencję.

Podczas gdy jednak Magic V2 jest najcieńszym składakiem tego typu, bo mierzy mniej niż 1 cm, tak Magic V Flip będzie miał największy ekran zewnętrzny spośród wszystkich clamshelli. Renomowany informator, Digital Chat Station, przekazał bowiem, że cała obudowa ekranu zewnętrznego to tylko ramka i załączył zdjęcie etui, mającego chronić górną część urządzenia.

źródło: Digital Chat Station | Weibo

Etui zwykle dają nam dość dokładny pogląd na to, jak będzie wyglądało dane urządzenie. W tym przypadku widać, że pokrywa ono bardzo małą część klapki – resztę zajmie zatem ekran (na co wskazuje Digital Chat Station). Poniżej możecie zobaczyć, jak to może wyglądać w praktyce. Robi wrażenie, prawda?

źródło: Weibo via The Tech Outlook

Producenci coraz częściej zwiększają powierzchnię ekranu zewnętrznego, co pokazują Galaxy Z Flip 5 i Motorola Razr 40 Ultra. Honor Magic V Flip pokaże jednak konkurencji, że możliwe jest wciśnięcie jeszcze większego wyświetlacza (choć w Razr 50 Ultra też pojawi się bardzo duży). Co więcej, mówi się również, że będzie to najlżejszy clamshell na rynku.

Co zaoferuje smartfon Honor Magic V Flip?

Specyfikacja techniczna tego modelu wciąż jest owiana w większości tajemnicą. W przeszłości przywoływany już informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że Magic V Flip zostanie wyposażony w dwa akumulatory o pojemnościach 2420 i 1980 mAh, co sumarycznie da 4000 mAh. Będzie to zatem „standardowy” zapas dla konstrukcji tego typu.

Podobnie nie jest znana data premiery Magic V Flip. Mówi się o prezentacji w czerwcu, ale na oficjalne potwierdzenie musimy jeszcze poczekać.