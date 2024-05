Nowy smartfon Xiaomi daje klientom nadspodziewanie duży wybór

Smartfony tego typu raczej rzadko czymś zaskakują, bo mają być maksymalnie uniwersalne, aby zainteresowało się nimi jak najwięcej osób. Nowy Redmi Note 13R w ogólnym rozrachunku też taki jest, lecz jest jeden aspekt, który go wyróżnia.

Redmi Note 13R nie jest jak większość smartfonów (nie tylko Xiaomi)

Choć chiński producent mnoży smartfony w nieskończoność, to jednocześnie większość modeli sprzedaje w ograniczonej liczbie konfiguracji pamięciowych (tj. RAM/pamięć wewnętrzna). Najczęściej są to trzy, choć zdarzają się i cztery, a nawet pięć. Pięć pojawia się jednak relatywnie rzadko, a w przypadku tanich urządzeń to ewenement.

źródło: producent

A Redmi Note 13R będzie dostępny właśnie w aż pięciu konfiguracjach:

6/128 GB za 1399 juanów (równowartość około 760 złotych),

8/128 GB za 1599 juanów (około 870 złotych),

8/256 GB za 1799 juanów (około 980 złotych),

12/256 GB za 1999 juanów (około 1090 złotych),

12/512 GB za 2199 juanów (około 1200 złotych).

Jednocześnie klienci dostaną do wyboru tylko trzy kolory: czarny, niebieski i biały.

Specyfikacja Redmi Note 13R

Niska cena nie implikuje jednak słabej specyfikacji technicznej. Z pewnością usatysfakcjonuje ona użytkowników. Urządzenie wyposażone jest bowiem w SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition 2,3 GHz, produkowany z wykorzystaniem zaawansowanego procesu technologicznego 4 nm, a także dość szybkie (choć oczywiście nie najszybsze) pamięci UFS 2.2 i LPDDR4X.

W zasięgu rąk użytkowników znajdzie się też wyświetlacz LCD o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli, jasności 550 nitów i współczynniku kontrastu 1500:1 z 2047 poziomów ściemniania i funkcją adaptacyjnego dostosowania częstotliwości odświeżania obrazu (dostępne wartości to 30, 48, 50, 60, 90 i 120 Hz). Dotyk może być zaś próbkowany z prędkością do 240 Hz.

Urządzenie ma również 8 Mpix aparat na przodzie i dwa aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix do zdjęć makro, a także modem 5G, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), dual SIM, emiter podczerwieni i certyfikat Hi-Res Audio (tylko na słuchawkach). Ponadto oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 5030 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W.

źródło: producent

Całość ma wymiary 168,6×76,28×8,32 mm i waży 205 gramów oraz pracuje pod kontrolą systemu HyperOS. Przód i tył urządzenia pokrywa szkło. Na tę chwilę nie wiemy, czy producent planuje wprowadzić ten model również na inne rynki, aczkolwiek jeśli się na to zdecyduje, to z pewnością pod inną nazwą.