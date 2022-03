Redmi 10C wkrótce trafi do Europy. Nie będzie tani

Oficjalna premiera Redmi 10C czai się tuż za rogiem. Wszystko wskazuje na to, że smartfon jest już gotowy do wprowadzenia na rynek, w tym europejski. Już teraz pojawiły się jednak informacje na temat jego ceny w Europie. Jeżeli się potwierdzą, to tanio nie będzie.

Cena Redmi 10C w Europie nie będzie niska

Co ciekawe, Redmi 10C jest już sprzedawany przez jeden ze sklepów w Nigerii, mimo że nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Nie na każdym rynku smartfon będzie się jednak nazywał tak samo – w Indiach ma być sprzedawany jako… Redmi 10. Premiera tego modelu została zapowiedziana na 17 marca 2022 roku.

Do Europy trafi jednak właśnie jako Redmi 10C. Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy kilka jego tajemnic. W sieci pojawiły się bowiem zdjęcia tego smartfona, które ujawniły design urządzenia oraz część specyfikacji technicznej.

Wygląd Redmi 10C nie jest niespodzianką, ponieważ został zdradzony przez wspomniany przed paroma chwilami sklep w Nigerii. Widać podobieństwo do smartfonów POCO, które również mają niestandardowo duże wyspy na panelach tylnych. W tym przypadku obejmuje ona jednak swoim zasięgiem nie tylko aparaty i diodę doświetlającą, ale też skaner odcisków palców.

Przedpremierowe zdjęcia nowego smartfona Xiaomi Redmi 10C (źródło: Paras Guglani)

W mojej opinii umieszczenie czytnika linii papilarnych i aparatów w tak bliskim sąsiedztwie jest niekorzystne, ponieważ użytkownicy mogą niechcący zostawiać odciski palców na aparatach, próbując „na wyczucie” zlokalizować skaner. Historia zna już takie przypadki, więc obawy są uzasadnione.

A posiadacze tego smartfona często będą musieli „się gimnastykować”, gdyż Redmi 10C otrzyma wyświetlacz o przekątnej aż 6,71 cala. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się procesor Qulacomm Snapdragon 680, pamięć flash typu UFS, aparat o rozdzielczości 50 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania przewodowego.

Według informacji, opublikowanych przez serwis MySmartPrice, cena Redmi 10C w Europie zostanie ustalona w przedziale od 150 do 200 euro (równowartość ~700-950 złotych). Do sprzedaży mają trafić trzy wersje kolorystyczne: szara, zielona i niebieska. Nie są to zatem niskie kwoty jak na „budżetowca” i chyba warto rozważyć zakup POCO M4 Pro, który od najbliższego poniedziałku 14 marca 2022 roku dostępny będzie już od 799 złotych na start (później od 1099 złotych).