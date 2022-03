Cienki jak brzytwa HONOR X8 wbija się na rynek

Spodziewaliśmy się, że HONOR X8 zadebiutuje oficjalnie podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, jednak na swojej konferencji w stolicy Katalonii producent zaprezentował tylko nowe flagowce – HONOR Magic 4 i Magic 4 Pro (oraz słuchawki HONOR Earbuds 3 Pro z funkcją pomiaru temperatury ciała). Na premierę nowego modelu z niższej średniej półki musieliśmy chwilę poczekać. Czy było warto?

HONOR X8 zadebiutował na rynku

HONOR X8 zwraca na siebie uwagę przede wszystkim za sprawą ultrasmukłej obudowy, która ma grubość zaledwie 7,45 mm. I chociaż nie jest to najcieńszy smartfon z Androidem na rynku, to plasuje się w ścisłej czołówce „chudzielców” (zob. Xiaomi Mi 11 Lite 5G). Do tego, podobnie jak wiele nowych modeli (i iPhone’y; z wyjątkiem iPhone SE 2022), ma płaskie krawędzie boczne.

HONOR X8 oferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2388×1080 pikseli (proporcje 19,9:9), który zajmuje aż 93,6% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio), ponieważ trzy z czterech ramek wokół niego mają grubość zaledwie 1,1 mm. Ekran ma też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz.

Sercem smartfona HONOR X8 jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm), który nie ma modemu 5G. Do tego na pokładzie znajdują się 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i 6 GB RAM. Oprogramowanie urządzenia zapewnia funkcję wydzielenia 2 GB z pamięci flash na potrzeby pamięci operacyjnej.

HONOR X8 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 4.2 (z Google Mobile Services), a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 22,5 W (przez port USB-C; USB 2.0; zasilacz 22,5 W wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

Ponadto specyfikacja HONOR X8 obejmuje aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie i zestaw 64 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + matryca do zdjęć makro (f/2.4) + sensor do pomiaru głębi (f/2.4) na tyle. Smartfon oferuje też czytnik linii papilarnych (w klawiszu zasilania), dual SIM (w wybranych wersjach) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Nie ma natomiast modułu NFC.

HONOR X8 ma wymiary 163,4×74,7×7,45 mm, waży 177 gramów i będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej Titanium Silver, niebieskiej Ocean Blue i czarnej Midnight Black. Cena nie jest na tę chwilę znana, ale nieoficjalnie mówi się, że HONOR X8 ma być sprzedawany w Europie za ~200 euro (równowartość ~960 złotych przy obecnym kursie euro 4,79 złotych za 1 euro).