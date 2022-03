Przygotujcie się na premierę nowych smartfonów POCO w Polsce

W miniony poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, marka POCO zaprezentowała dwa nowe smartfony. Okazuje się, że nie będziemy musieli długo czekać na ich premierę w Polsce, bowiem urządzenia zostaną wprowadzone na polski rynek już za kilka dni!

Już za kilka dni premiera nowych smartfonów POCO w Polsce

Nie można powiedzieć, żeby premiera modeli X4 Pro 5G i M4 Pro odbiła się szerokim echem, lecz mimo wszystko nie ulega wątpliwości, że oba smartfony będą się świetnie sprzedawać. W ofercie marki nie sposób bowiem znaleźć smartfon, który okazał się totalną klapą. Wręcz przeciwnie – kolejne biją rekordy sprzedaży swoich poprzedników.

Dzieje się tak nie bez powodu – nowe modele oferują jeszcze więcej niż starsze, a nieustannie są dostępne w bardzo przystępnych i atrakcyjnych cenach. Marka-córka Xiaomi, przynajmniej na tę chwilę, nie uderza we flagowy segment – dla przypomnienia, topowy POCO F3 kosztował w momencie premiery 22 marca 2021 roku od 1599 złotych.

Już za kilka dni w Polsce zadebiutują najnowsze smartfony producenta – POCO X4 Pro 5G i M4 Pro. Marka oficjalnie zapowiedziała, że polską premierę nowych modeli w ofercie zaplanowano na 10 marca 2022 roku, czyli na najbliższy czwartek. Można zatem rozpocząć odliczanie do ich debiutu w kraju nad Wisłą.

Cena POCO X4 Pro 5G zaczyna się na rynku globalnym od 299 euro. Ile będzie wynosić w Polsce – trudno przewidzieć, mając na uwadze szybko rosnący (niestety na szkodę złotego) kurs euro. Na tę chwilę to równowartość już ~1475 złotych, podczas gdy tydzień temu było to ~1400 złotych.

POCO X4 Pro 5G wyposażono m.in. w 6,67-calowy ekran AMOLED Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 380 Hz, a także procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz do 8 GB RAM LPDDR4X RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2.

źródło: POCO

Do tego POCO X4 Pro 5G ma m.in. aparat o rozdzielczości 108 Mpix, głośniki stereo, moduł NFC, port podczerwieni, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon wyposażono również w akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 67 W (przez port USB-C).

POCO M4 Pro oferuje z kolei m.in. 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz, procesor MediaTek Helio G96, do 8 GB RAM LPDRR4X, do 256 GB pamięci wewnętrznej, moduł NFC, podwójne głośniki, port podczerwieni, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 33 W ładowania (przez port USB-C).

źródło: POCO

Cena POCO M4 Pro na rynku globalnym zaczyna się od 219 euro (przy obecnym kursie euro to równowartość ~1080 złotych). Do obu smartfonów producent będzie dodawał 2 miesiące subskrypcji YouTube Premium w prezencie.