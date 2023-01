Red Bull Mobile się zmienia. Sieć zaczyna nowy rozdział w swojej historii. Co z obecnymi klientami?

Oferta Red Bull Mobile już od dawna nie była aktualizowana, przez co stała się wyjątkowo nieatrakcyjna i niekonkurencyjna. Operator zdawał się pozostawać w zawieszeniu przez bardzo długi czas, aż do teraz – ogłosił bowiem mały pit stop na kolejną przygodę. Co z klientami, którzy wciąż korzystają z jego usług?

Red Bull Mobile się zmienia. Co z klientami operatora?

Jeszcze do niedawna na oficjalnej stronie sieci można było znaleźć aktualną ofertę operatora, która jednak nie była zbyt atrakcyjna. Zdarzyło mi się ją przywołać w jednym z poradników z cyklu Co kupić? i wyraźnie odstawała ona od propozycji konkurencji, tj. była po prostu nieatrakcyjna. Dziś na stronie redbullmobile.pl na próżno szukać informacji o obecnej ofercie oraz cenników czy regulaminów.

Jest natomiast na niej następująca informacja dla klientów:

Jak dobrze nas znacie, to wiecie, że nie lubimy stać w miejscu i zawsze szukamy nowych wyzwań. Dlatego przygotowujemy dla was nową ofertę. Szczegóły podamy później, ponieważ teraz robimy mały pit stop, by potem wjechać na wysokich obrotach z DRS-em.

Zainteresowani mogą zostawić swój adres e-mail i numer telefonu, jeśli chcą otrzymać informacje o nowościach jako pierwsi.

Trzeba jednak zauważyć, że operator nie zapomina też o swoich klientach – wciąż mogą skontaktować się oni z obsługą klienta pod numerem telefonu 790666666 lub za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] Ponadto na stronie znajduje się sekcja FAQ z odpowiedziami na pytania, które mogą obecnie nurtować klientów w związku z dużymi zmianami w sieci.

W sekcji FAQ można znaleźć m.in. informację, że nie można już kupić i zarejestrować nowego numeru w Red Bull Mobile, ale nawet po wygaśnięciu umowy klient nadal może korzystać z usług i doładowywać konto w ofertach na kartę. Tak samo niezmiennie użytkownicy mają dostęp do aplikacji Play24. Osoby, które chcą zachować swój numer, nie muszą nic robić – ewentualnie mogą przenieść go do innej sieci, aczkolwiek operator deklaruje, że nowa oferta będzie inna niż wszystkie. Być może warto poczekać i zobaczyć, co przygotował. A nuż okaże się bezkonkurencyjna? Przykład Mobile Vikings pokazał, że nawet w trudnych czasach można przygotować bardzo kuszącą propozycję.

Play kończy współpracę z Red Bull Mobile

Sieć Red Bull Mobile nazywano submarką Play, ponieważ korzystała z jego zasięgu, a jej użytkownicy byli obsługiwani przez pracowników i cały system obsługi klienta MNO. Zdecydowano się jednak na zakończenie współpracy, która trwała od 2011 roku, czyli ponad 10 lat.

Jak przekazała Ewa Sankowska z biura prasowego Play, od 2023 roku obaj operatorzy mają przygotowywać ofertę niezależnie od siebie, ale – jak już zostało wspomniane przy sekcji FAQ – obecni klienci mogą korzystać z usług sieci RBM na niezmienionych warunkach.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Red Bull Mobile zdecyduje się zmienić partnera, z infrastruktury którego będzie korzystać. Wydaje się to jednak raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek na tę chwilę niczego nie można wykluczyć. Z niecierpliwością czekamy na nową ofertę operatora, szczególnie że – jak zapewnia – będzie inna niż wszystkie.