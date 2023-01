Luminar AI za darmo. Podpowiadamy, jak otrzymać świetne narzędzie do edycji zdjęć

Program do łatwej i przyjemnej obróbki zdjęć nie musi być tandetny lub drogi. Jedno z lepszych narzędzi w tej kategorii jest właśnie dostępne za darmo. Podpowiadamy krok po kroku, jak otrzymać Luminar AI bez ponoszenia kosztów.

Ukraińscy specjaliści fotografii

Macphun Software to firma założona w 2008 roku przez Dimitija Sytnika i Pawła Muzoka w Ukrainie, zajmująca się oprogramowaniem do obróbki zdjęć. W 2013 roku siedziba przeniosła się z Kijowa do San Diego, w 2017 przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Skylum i zaczęło tworzyć oprogramowanie również na systemy Windows. Jej najpopularniejszym produktem okazał się Luminar – oprogramowanie do szybkiej edycji fotografii. We wrześniu 2020 roku opublikowano Luminar AI, a w 2022 Luminar Neo – to bardziej zaawansowana i doposażona wersja oprogramowania.

Największą zaletą Luminar AI jest szybkość i łatwość, z jaką możemy transformować nasze zdjęcia. Wystarczy wgrać zdjęcie, wybrać jeden z predefiniowanych i dostępnych filtrów, ustawić jego intensywność i zapisać. Program obsługuje również formaty RAW, więc sprawdzi się wśród osób, które liznęły nieco więcej wiedzy fotograficznej.

Przerobienie zdjęcia z formatu NEF na JPG oraz dodanie kilku efektów za pomocą Luminar AI może zająć dosłownie 4 kliknięcia myszką (Bartosz Kaja / Tabletowo.pl)

Jak otrzymać Luminar AI za darmo?

Proces otrzymania tego programu za darmo nie jest zbyt trudny. Pierwszym krokiem, jaki musicie wykonać, to skorzystanie z odnośnika do oficjalnej strony Luminar AI. Tam należy uzupełnić rubrykę z adresem e-mail oraz Waszym imieniem. Następnie w ciągu kilku minut na Waszą pocztę powinien trafić e-mail z kluczem, który należy aktywować w programie.

Treść wiadomości e-mail z kluczem aktywacyjnym (Bartosz Kaja / Tabletowo.pl)

Wymagania sprzętowe programu wyglądają następująco:

Procesor Intel® Core™ i5, AMD Ryzen™ 5 lub Apple M1 Wersja systemu Windows 10 (64-bit) lub MacOS 10.13.6 RAM 8 GB lub więcej Miejsce na dysku 10 GB SSD Wyświetlacz Rozdzielczość 1280×768 lub wyższa GPU Kompatybilny z OpenGL 3.3 lub nowszym Źródło: Skylum Software

Jeżeli Wasz komputer spełnia wymagania sprzętowe i zainstalowaliście Luminar AI, po jego uruchomieniu powinno pojawić się następujące okno:

Źródło: Humble Bundle Support

Klikacie w napis „activate”, wprowadzacie klucz otrzymany w wiadomości e-mail w odpowiedniej rubryce i możecie cieszyć się z możliwości pracy na Luminar AI za darmo. Nie wiadomo, jak długo odnośnik będzie aktywny, więc warto pospieszyć się i zarezerwować swój klucz już dziś.