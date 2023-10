Recenzja Nubia REDMAGIC 8S Pro. Gamingowy potwór

W moje ręce trafił całkiem ciekawy smartfon, a mianowicie Nubia REDMAGIC 8S Pro. To prawdziwy, gamingowy potwór, który ma także szereg innych zalet – o nich, a także o wadach (bo ich się nie ustrzegł, a jakże!), w niniejszym materiale.

Co wyróżnia Nubia REDMAGIC 8S Pro?

Smartfon wyróżnia się na tle tych wszystkich „nijakich” telefonów konkurencji m.in. obudową, która ma ciekawe elementy na pleckach, podświetleniem migoczącym na zielono, a także ciekawym etui dołączonynm do zestawu – ten odkrywa boki, zakrywając jednocześnie jedynie górę, dół oraz plecki urządzenia.

Oczywiście oprócz tego sprzęt wyróżnia się też świetną wydajnością, niezłym aparatem, a także gamingową nakładką. Te kwestie jednak szerzej omówimy niżej, a teraz czas na parametry techniczne.

Specyfikacja techniczna Nubia REDMAGIC S8 Pro:

wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8”, rozdzielczości 2490 x 1116 pikseli, odświeżaniu do 120 Hz i jasności do 1300 nitów, Gorilla Glass 5,

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z Adreno 740,

16 GB RAM RAM,

512 GB pamięci wewnętrznej,

aparat główny 50 Mpix f/1.9 z PDAF + ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 + makro 2 Mpix f/2.4,

aparat przedni 16 Mpix f/2.0,

5G,

dual SIM,

WiFi 802.11,

Bluetooth 5.3,

NFC,

GPS,

USB typu C,

3,5 mm mini-jack,

czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy,

akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania przewodowego do 65 W,

wymiary: 164 x 76,4 x 9,5 mm,

waga: 228 g.

Cena Nubia REDMAGIC S8 Pro (w testowej konfiguracji 16 GB RAM / 512 GB pamięci wewnętrznej) w momencie publikacji recenzji: 799 euro.

W sprzedaży dostępne są jednak też inne wersje: Midnight z 12 GB RAM / 256 GB i Platinum z 16 GB RAM i 512 GB.

Nubia Redmagic 8S Pro ma charakterystyczny wygląd – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Pierwsze wrażenia

Pierwsze wrażenie po wyjęciu Nubia REDMAGIC 8S Pro z pudełka było od razu bardzo pozytywne. Fakt, smartfon jest dość pokaźnych rozmiarów, co nie każdemu będzie pasować, ale ma ciekawie zaprojektowany wygląd, działa bardzo płynnie, a sama konfiguracja nie stanowi problemu (do czego w sumie telefony z Androidem zdążyły nas już przyzwyczaić, ale zdarzają się wpadki – patrz np. Realme 8 Pro).

Po wyjęciu z pudełka, po kilkunastu minutach nałożyłem na smartfon etui, które jest w zestawie. To, jak już wspomniałem, zostało ciekawie zaprojektowane, przez co urządzenie nie traci na atrakcyjności. Miła odmiana od innych etui, które właśnie to powodują. Do tego przednia kamerka została schowana w ekranie i dość sprytnie ukryta. Na co dzień prawie jej nie widać.

W testowanym wariancie smartfon ma podświetlenie tylnego wentylatora (RGB), a także podświetlany napis z tyłu obudowy (podświetla się, gdy dostaniemy powiadomienie). Niby są to tylko „bzdety”, ale nadają temu telefonowi fajnego charakteru, który wyróżnia go od reszty miałkich, kopiowanych od siebie nawzajem urządzeń.

Redmagic 8S Pro robi dobre pierwsze wrażenie – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie

Nubia REDMAGIC 8S Pro charakteryzuje się topowym wykonaniem. Serio, tutaj nie da się do niczego przyczepić, ponieważ spasowanie elementów stoi na wysokim poziomie. Recenzując ostatnio telefony zauważyłem, że powoli staje się to standardem, ale i tak należy za to pochwalić producenta, bo nie zawsze tak było w historii serii REDMAGIC.

REDMAGIC 8S Pro ma szklane plecki oraz aluminiowe ramki. Jedyny minus, jaki dość szybko daje się we znaki, to fakt, że szklane plecy smartfona bardzo szybko się palcują, zbierając każdy odcisk.

Bryła tego urządzenia jest „kwadratowa” (w zasadzie to prostokąt, ale bardziej chodzi o tę toporność, na którą zdecydował się producent), a rogi delikatnie zaokrąglono. Pomimo sporej wielkości i wspomnianej toporności, Nubia REDMAGIC 8S Pro całkiem dobrze leży w dłoni. To prawie 7-calowy potwór, a nie miałem problemów z obsługą go jedną dłonią.

Nubia Redmagic 8S Pro jest solidnie wykonany – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Z tyłu obudowy znajdują się wspomniane podświetlenia, logo producenta oraz trzy aparaty, które ułożono jeden pod drugim. Na bocznych ramkach mamy przycisk odpowiedzialny za włączenie/wyłączenie urządzenia, podgłaśniania/przyciszania, a także osobny przycisk uruchamiający aplikację Game Space.

Standardowo na dolnej ramce jest także port USB-C, a na górnej wejście na mini jack. Akurat pod tym kątem, za wyjątkiem przycisku odpowiedzialnego za apkę Game Space, urządzenie nie wyróżnia się niczym specjalnym – ale może to i lepiej, bo nie da się wymyślić koła na nowo, a tutaj akurat zaproponowane rozwiązania dobrze się sprawdzają.

Z Redmagic 8S Pro korzysta się bardzo przyjemnie – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Świetny wyświetlacz

Nubia REDMAGIC 8S Pro, przynajmniej w teorii, jest sprzętem dedykowanym graczom. Ma gamingowe zacięcie, więc sprzęt musiał zostać wyposażony w odpowiedni ekran. Na pokładzie znajduje się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 2490 x 1116 pikseli i odświeżaniu do 120 Hz (można wybrać zakres).

Cały panel pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5, a ramki są relatywnie cienkie i nawet słynna „bródka” nie rzuca się aż tak w oczy. Oczywiście producent mógł pokusić się o jeszcze cieńsze ramki dookoła ekranu, ale naprawdę nie można tutaj narzekać.

W przypadku Nubia REDMAGIC 8S Pro możemy ustawić odświeżanie na poziomie 60, 90 oraz 120 Hz lub zdecydować się na automatyczny wybór. Można włączyć także tryb ciemny oraz „pobawić się” temperaturą i barwami, jakie pokazuje wyświetlacz. Dostępne są predefiniowane ustawienia:

kolorowe,

standardowe,

lekkie.

Standardowe ustawienia są całkiem okej (źródło: tabletowo.pl)

Każdemu z nich można także przypisać temperaturę koloru. Podczas testów sprawdzałem różne ustawienia, ale finalnie i tak zawsze wracałem do domyślnych. Ekran jest fabrycznie dobrze skalibrowany i wyświetla niezłe kolory oraz szczegóły.

Maksymalna jasność deklarowana przez producenta to 1300 nitów, ale ta jest dostępna tylko przy oglądaniu treści z HDR.

Z Nubia Redmagic 8S Pro korzysta się całkiem przyjemnie – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Codzienne użytkowanie Nubia REDMAGIC 8S Pro

Nubia REDMAGIC 8S Pro jest całkiem fajnym telefonem. Używasz smartfona jedynie do przegląda social mediów i odpisywanie na wiadomości? Będzie okej (ale wtedy lepiej chyba jednak wybrać tańsze alternatywy). Chcesz czasem porobić fajne zdjęcia? REDMAGIC 8S Pro nada się do tego. Lubisz grać w gierki? Trudno o lepszy wybór w tej cenie.

Jednak, żeby nie było tak kolorowo, muszę wspomnieć o kilku wadach. W Nubia REDMAGIC 8S Pro powiadomienia lubią się gubić w czasoprzestrzenni, do czego jeszcze wrócimy. Smartfon mocno nagrzewa się podczas ładowania, a gdy odpala się dodatkowo wentylator, słychać głośny szum. A do tego wszystkiego ma jeszcze kilka zbędnych, preinstalowanych aplikacji, a te dość istotne, jak np. kalkulator, są schowane (fabrycznie nie znajdzimy ich na pulpicie).

Zazwyczaj gamingowy sprzęt nie ma zbyt dobrych głośników. W przypadku REDMAGIC 8S Pro nie jest jednak aż tak źle. Sprzęt gra całkiem nieźle, głośno, czysto, a do tego czasami przebija się bas, co jest miłym akcentem.

Jakość rozmów telefonicznych także jest bez zarzutu – ani razu nie miałem problemu z usłyszeniem swoich rozmowców, a oni mnie.

Gaming to drugie imię tego telefonu

Wspomniałem wcześniej, że na Nubia REDMAGIC 8S Pro znajdziemy aplikację Game Space, którą można aktywować przesuwając przycisk, znajdujący się w dolnej części prawej krawędzi.

Game Space to coś w stylu hubu dla graczy. Możemy do niego dodać zainstalowane gry (z nieznanej mi przyczyny nie dzieje się to samoistnie, a przecież by mogło), przełączyć smartfon w tryb wydajności dostosowany pod gry, a nawet pobawić się w zrobienie z REDMAGIC 8S Pro czegoś w stylu handhelda.

Tak prezentuje się Game Space w Nubia REDMAGIC 8S Pro (źródło: tabletowo.pl)

Możliwości, jakie daje nam Nubia REDMAGIC 8S Pro, jest na serio sporo. Po pierwsze, po włączeniu Game Space i sparowaniu smartfona z TV, możemy przesyłać obraz z komórki na telewizor. Jasne, to działa także w innych smartfonach, ale w żadnym, na którym postanowiłem to sprawdzić (m.in. Pixel 6, Realme 8 Pro) nie działało to tak dobrze, jak tutaj.

Pierwszy z nich w ogóle nie chciał się połączyć z TCL, a drugi uznał, że jednoczesne przesyłanie obrazu na TV oraz granie w gry to dla niego za dużo i się wyłączył. Obraz z Nubia REDMAGIC 8S Pro był przerzucony na 55-calowy telewizor (jego recenzję przeczytacie na oiot.pl).

Obraz przesyłany był w nawet przyzwoitej jakości. Opóźnienie, jakie występowało, było akceptowalne (przy czym nie mierzyłem go żadnym profesjonalnym urządzeniem). Niemniej nie miałem odczucia, że w mobilnym Call of Duty odstaję od innych. Do Nubia REDMAGIC 8S Pro podłączyłem za pomocą kabla USB-C pada od PlayStation 5. Dzięki Game Space skonfigurowałem na szybko sterowanie i po chwili mogłem grać w Call of Duty: Mobile na wielkim, 55-calowym ekranie, mając w ręku konsolowego pada.

Jasne, nie będzie to tak świetne wrażenie, jakie byłoby z użytkowania normalnej konsoli czy też PC, ale jeżeli ktoś, z różnych powodów, nie może sobie pozwolić na inny sprzęt do grania, to Nubia REDMAGIC 8S Pro będzie świetnym wyborem. Podczas takiego grania (a także w trakcie standardowego, gdzie nic nie podłączyłem do telefonu) nie uświadczyłem ani jednego spadku FPS, ścinki, przeciągania się ekranu ładowania czy jakiegokolwiek artefaktu, który wskazywałby na brak mocy przerobowej.

Nubia REDMAGIC 8S Pro jest po prostu stworzony do grania. Ogrywałem na tym smartfonie takie tytuły, jak wspomniane Call of Duty, Diablo Immortal, Monster Hunter: Now czy też Asphalt 8 i za każdym razem obyło się bez najmniejszego problemu.

Co więcej, ekran AMOLED wyświetla żywe kolory, a dzięki temu, że granie nie drenuje aż tak mocno baterii, możemy z powodzeniem zabijać czas grając w różne produkcje na tym urządzeniu.

Redmagic 8S Pro nadaje się do grania – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Intuicyjna, ale niedopracowana nakładka

Nubia REDMAGIC 8S Pro działa w oparciu o nakładkę Redmagic OS 8. Ta ma wiele opcji personalizacji, jak motywy, tapety, zmiany ekranu blokady czy Always on Display. Zalet, jak więc widzicie, jest dość sporo, ale niestety nie obyło się bez wad, jak np. braki w tłumaczeniu na język polski. Nie do końca wiem, z czego one wynikają. Twórcom się nie chciało? Mieli za mało czasu? A może po prostu olali dokładne przełożenie nakładki na nasz język?

Nie dość, że wiele elementów po prostu nie zostało przetłumaczonych, to jeszcze część z tych w języku polskim jest napisana na zasadzie „kali jeść, kali pić”. Za to spory minus, ponieważ telefon z tej półki cenowej takie rzeczy powinien mieć zaimplementowane co najmniej dobrze. Zdecydowanie jest to jeden z tych aspektów, nad którym producent powinien popracować.

Design nakładki jest przemyślany, ale za to problemy z tłumaczeniem są irytujące (źródło: tabletowo.pl0

Powiadomienia gubią się w czasoprzestrzenni

Problemy Nubia REDMAGIC 8S Pro nie ograniczają się niestety jedynie do braku pełnego tłumaczenia na język polski. Smartfon, notorycznie, zmaga się z opóźnieniem w przesyłaniu powiadomień. Te, nie dość, że potrafią przyjść np. po 30 minutach czy po godzinie, to jeszcze urządzenie po kilka razy wyświetla to samo powiadomienie, które zdążyłem już wcześniej skasować.

To jednak nie koniec złych informacji, gdyż najbardziej uciążliwe problemy występują podczas korzystania z aplikacji Messenger. Gdy apka działa w tle lub smartfon ma wygaszony ekran, to – niezależnie od tego, czy ma włączony dźwięk, czy też tylko wibracje/jest wyciszony – nie dostajemy żadnego powiadomienia o wiadomościach (raz testowałem to nawet przez dwie godziny) dopóki nie włączymy aplikacji ponownie. Nie pomaga ani zmiana ustawień aplikacji, ani jej przeinstalowanie.

Nubia REDMAGIC 8S Pro obsługuje 5G, WiFi 6e, a także NFC, GPS i Bluetooth. Wszystkie moduły działały w porządku.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Brak problemów z wydajnością

Wspomniałem już, że Nubia REDMAGIC 8S Pro nie ma problemów z wydajnością podczas grania. A jak jest w trakcie normalnego użytkowania lub pracy na kilku aplikacjach jednocześnie? Tutaj mam kolejną dobrą wiadomość, ponieważ smartfon nie ma problemu z pracą na wielu apkach jednocześnie i nie przeładowuje ich, gdy są w tle (co jest nagminne w tańszych smartfonach).

Telefon działa w dzięki Snapdragonowi 8 Gen 2 z podkręconym taktowaniem z 3,2 GHz do 3,36 GHz. Już samo to sugeruje nam, że możemy spodziewać się wysokiej wydajności i to właśnie czuć podczas użytkowania.

Przeprowadzone benchmarki także to potwierdzają. W Geekbench 6 smartfon uzyskał 5584 punktów dla wielu rdzeni CPU i 2093 punktów dla pojedynczego rdzenia CPU oraz 9779 punktów w teście GPU.

Benchmark wypada nawet nieźle (źródło: tabletowo.pl)

Wysoka wydajność niesie jednak ze sobą pewne konsekwencje. Podczas grania czy też używania nawigacji telefon potrafi się nagrzać (ale nie parzy w dłonie), a wentylator pracuje na większych obrotach, przez co hałasuje.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Aparat? Niezły

Zdjęcia robione za pomocą Nubia Redmagic 8S Pro wyglądają całkiem przyzwoicie. Na pewno nie jest to najlepszy smartfon do robienia zdjęć w tej cenie, ale nie jest aż tak źle, jak się obawiałem, że będzie.

Często aparat przejaskrawia zdjęcia, a dodatkowo miewa problem ze złapaniem ostrości. Zdecydowanie lepiej radzi sobie w bezchmurne dni niż wtedy, gdy pada deszcz lub jest pochmurno.

Jak wypadają zdjęcia w tej samej scenerii dla obu głównego aparatu i ultraszerokiego? Jak się zaraz przekonacie, drugi z nich przekłamuje nieco bardziej kolory. I oczywiście charakteryzuje się mniejszą ilością detali i dużo gorszą rozpiętością tonalną.

1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt 1x ultraszeroki kąt

W Nubia Redmagic 8S Pro możemy korzystać tylko z cyfrowego zoomu, którego maksymalna wartość to 10x. Uczciwie mówiąc maksymalna akceptowalny jest tylko do dwukrotności, a wszystko, co powyżej, wygląda po prostu okropnie.

ultraszeroki kąt 1x 2x 5x 10x 1x 2x 5x 10x

Tryb nocny w Nubia Redmagic 8S Pro jest całkiem niezły. Aparat ma tendencję do mocnego rozjaśniania zdjęć (co widać m.in. na piątej scenerii w poniższej galerii, ponieważ przy robieniu tego zdjęcia panował dookoła totalny mrok), ale nie jest najgorzej. Przy świetle lamp ulicznych radzi sobie nawet OK.

automat nocny automat nocny automat nocny automat nocny automat nocny automat nocny automat nocny automat nocny automat automat automat automat

Przedni aparat w Nubia Redmagic 8S Pro jest niezły. Do zwykłego selfie wystarcza w 100 procentach, ale zdecydowanie nie jest to wybitny aparat i trudno mu będzie rywalizować z konkurencją.

tryb automatyczny tryb portretowy

W REDMAGIC 8S Pro mamy kilka różnych opcji nagrywania wideo. Poczynając od standardowego HD 720 p, przez Full HD 1080 p, aż po nawet Ultra HD 8K. 60 klatek na sekundę jest dostępne nawet w Ultra HD 4K, co jest miłym zaskoczeniem. Jednak stabilizacja w tym smartfonie, kolokwialnie mówiąc, nie istnieje, a co za tym idzie materiały są ogólnie średniej jakości.

Czas pracy nie zawodzi

Kolejnym, mocnym punktem Nubia REDMAGIC 8S Pro, jest akumulator o pojemności 6000 mAh. Dzięki temu smartfon może się pochwalić długim czasem pracy na baterii, który oscyluje w okolicach 5,5-6 godzin na włączonym ekranie. Realnie przekłada się to na około półtorej dnia bez potrzeby sięgnięcia po ładowarkę. Mówimy tutaj o użytkowaniu mieszanym WiFi + 5G.

Bateria w REDMAGIC 8S pro jest niezła (źródło: tabletowo.pl)

W zestawie z telefonem jest ładowarka 65 W, która w moim przypadku nie miała europejskiego wejścia do kontaktu, więc telefon ładowałem ładowarką 67 W. Korzystając z niej smartfon ładował się od 0 do 100 procent w zaledwie 35 minut. Od 20 do 80 procent było to zaledwie 20 minut, a od 20 do 100 procent – około 27 minut.

Warto jednak podkreślić, że szybkie ładowanie w REDMAGIC 8S Pro potrafi być uciążliwe. Wentylator dość mocno hałasuje, a telefon szybko się nagrzewa i nie da się wtedy z niego komfortowo korzystać.

Czy warto kupić REDMAGIC 8S Pro?

Nubia REDMAGIC 8S Pro to świetny smartfon, który ma wiele zalet. Ma doskonały wyświetlacz i oferuje wysoką wydajność zarówno w grach, jak i podczas pracy na kilku aplikacjach. Gamingowy, interesujący design, dobra jakość wykonania i mnogość funkcji dla graczy to tylko część zalet tego sprzętu. Nie jest on jednak pozbawiony wad, jak np. błędy w tłumaczeniu na język polski, plecki, które lubują sie w zbieraniu odcisków, a także dość głośny wentylator.

Czy w tej cenie da się znaleźć lepsze telefony? Biorąc pod uwagę, że na oficjalnej stronie producenta ten model został wyceniony na 799 euro, czyli równowartość około 3648 złotych, to odpowiedź brzmi „to zależy”. Jeżeli szukasz gamingowego smartfona, to „nie”. Jeżeli interesuję Cię świetny aparat, albo chcesz mieć smartfon tylko do zwykłego użytkowania, to „tak” – tutaj dobrą alternatywą może być na przykład Samsung Galaxy S23 czy też Pixel 7.