Nowy głośnik Harman Kardon może pracować nawet 12 godzin bez przerwy

Firma Harman Kardon wprowadziła właśnie na rynek nowy, stylowy głośnik bezprzewodowy. Model Luna może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu. To jednak nie wszystko, co oferuje ten sprzęt. Ile trzeba za niego zapłacić?

Głośnik, który zapewni długie sesje muzyczne

Podczas prezentacji swojego nowego sprzętu producent na pierwszy plan wysunął czas pracy na jednym ładowaniu. Harman Kardon Luna może odtwarzać muzykę bez przerwy przez 12 godzin. To oczywiście zależy od poziomu głośności odtwarzanego dźwięku. Głośnik jest wyposażony w akumulator o pojemności 4800 mAh, a jego ładowanie potrwa około 2,5 godziny.

Sam wygląd urządzenia również daje nam wrażenie, że nie ma się do czynienia z tanim marketowym głośnikiem Bluetooth, ale czymś droższym. Maskownica została poryta miękką tkaniną, a na urządzeniu pojawiają się detale z anodyzowanego aluminium. Sprawia to, że sylwetka sprzętu jest naprawdę elegancka i – jak zapewnia firma – dobrze leży w dłoni.

Klientom obiecuje się wysoką jakości dźwięku, który oferuje to urządzenie. Mamy tutaj do czynienia właściwie z dwoma głośnikami: niskotonowym o mocy 25 W z 48 x 90 mm przetwornikiem oraz wysokotonowym o mocy 15 W z 20 mm przetwornikiem. Luna może pochwalić się też pasmem przenoszenia 60 Hz – 20 kHz.

Harman Kardon Luna (źródło: Harman Kardon)

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth w wersji 5.3 możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie muzyki na urządzenie. Warto również wspomnieć, że sama konstrukcja zapewnia stopień pyłoszczelności i wodoodporności na poziomie IP67. A skoro już o konstrukcji mowa, to producent chwali się tym, że rama wykonana jest w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a tkanina maskownicy w 100% z przędzy poliestrowej pochodzącej z odzysku.

Harman Kardon Luna – cena i dostępność

Harman Kardon Luna obsługuje bezprzewodowe parowanie z 2 urządzeniami mobilnymi jednocześnie. Istnieje również możliwość sparowania ze sobą dwóch takich głośników, tworząc zestaw stereo.

Głośnik dostępny jest w sprzedaży w dwóch kolorach: czarnym oraz szarym. Jego cena nie należy do najniższych, ale trzeba pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z cenioną firmą z segmentu audio. Producent wycenił Harman Kardon Luna dokładnie na 799 złotych.