Za tydzień powitamy w Polsce realme GT Neo 2. Będziemy grać w zielone

Debiutujący we wrześniu w Chinach smartfon realme GT Neo 2 to reprezentant średniej półki cenowej, którego wnętrze stara się aspirować do miana flagowca. Jego premiera w Polsce nadejdzie już niedługo.

realme GT Neo 2 wcale nie jest drugi

W naszym kraju pojawiły się bowiem już dwa telefony z tej serii – realme GT ze Snapdragonem 888, oraz realme GT Master Edition z procesorem Snapdragon 778G 5G. Bohaterowi dzisiejszej wiadomości bliżej jest do najstarszego członka rodziny, nie tylko ze względu na parametry, ale również z powodu wyglądu. Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – Neo Green, niebieskim oraz czarnym. W porównaniu do stonowanych opcji GT Master Edition, zielony realme GT Neo 2 to przebojowy zawodnik.

Nie szata zdobi smartfona, jak mówi stare technologiczne przysłowie. W tej kwestii realme GT Neo 2 nie ma się jednak czego wstydzić. Choć nie zastosowano tutaj najpotężniejszego procesora od Qualcomma, tylko Snapdragona 870 5G, to autorski system chłodzenia powinien ograniczyć throttling do minimum, co z pewnością spodoba się graczom. Oczywiście gry, ale także filmy czy seriale trzeba na czymś oglądać, dlatego smartfon może pochwalić się ekranem AMOLED E4 od Samsunga o wielkości 6,62 cala z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh, wspierająca standard ładowania Super Dart Charge o mocy 65 W.

To nie wszystko. Realme GT Neo 2 oferuje również głośniki stereo z Dolby Atmos, zestaw trzech aparatów z tyłu (64 Mpix + 8 Mpix ultraszerokokątny + 2 Mpix do zdjęć makro), tryb GT 2.0 zwiększający wydajność podczas grania oraz do 12 GB RAM. Jeśli tyle Wam nie wystarczy, telefon wyposażony jest w technologię, która udostępni do 7 GB dodatkowej pamięci korzystając z zasobów pamięci wbudowanej, sięgającej 256 GB.

Choć telefon startuje z Androidem 11 oraz interfejsem realme UI 2.0, kwestią czasu jest jego aktualizacja do najnowszej wersji systemu oraz nakładki oferowanej przez producenta.

Cena na naszym rynku nie jest jeszcze znana. W Chinach telefon kosztuje 2699 juanów (ok. 1650 złotych) za najtańszą opcję, najdroższa konfiguracja wyceniona została na 2999 juanów (ok. 1830 złotych). Wszystkiego dowiemy się 15 listopada, w dniu premiery urządzenia w Polsce. Jeśli nie chcecie tego przegapić, obserwujcie oficjalny kanał realme na YouTube.