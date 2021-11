Jeszcze w tym miesiącu Qualcomm zaprezentuje procesor Snapdragon 898

Tajemnice, jakie skrywa w sobie najnowszy flagowy procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 898, poznamy już za trzy tygodnie. Z lekkim haczykiem. Odliczanie czas zacząć.

Snapdragon 898 – nowa bestia Qualcomma

Na tę chwilę najpotężniejszym procesorem od amerykańskiego producenta jest Snapdragon 888+. Jest to układ nieco wydajniejszy od swojego poprzednika, Snapdragona 888. Taktowanie wysokowydajnego rdzenia wzrosło 2,84 GHz do 2,995 GHz, a wydajność sztucznej inteligencji z 26 TOPS-ów do 32 TOPS-ów. Poza tym oba procesory są do siebie podobne.

Oba oferują układ graficzny Adreno 660, zintegrowany modem 5G, wsparcie dla WiFi 6E i WiFi 6, a także aparatów o rozdzielczości do 200 Mpix. Do tego obsługują odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz na ekranach o rozdzielczości QHD+, HDR10+, Dolby Vision, HDR10 i 10-bitową głębię koloru.

Minął jednak już prawie rok od debiutu procesora z trzema ósemkami w nazwie, zatem najwyższy już czas na następcę. Na wydarzeniu Qualcomm Tech Summit, które rozpocznie się 30 listopada i potrwa do 2 grudnia 2021 roku, producent zaanonsuje platformę mobilną Snapdragon 898. Pierwszym smartfonem z nim na pokładzie najprawdopodobniej będzie Xiaomi 12 lub Motorola Edge X.

Procesor Qualcomm Snapdragon 898 wyprodukuje Samsung

Procesor Qualcomm Snapdragon 898 zaoferuje wysokowydajnościowy Cortex-X2 o taktowaniu 3 GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 z zegarem 2,5 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A510 taktowane 1,79 GHz. Ponadto niniejsza platforma mobilna zostanie wyposażona w układ graficzny Adreno 730, który ma być o 20% wydajniejszy od Adreno 660 w Snapdragonach 888.

Qualcomm Snapdragon 898 zapewni też wsparcie dla obsługi sieci piątej generacji. Odpowiedzialny za to będzie modem Qualcomm Snapdragon X65, który teoretycznie potrafi pobierać dane z prędkością nawet 10 Gb/s. Procesor ma powstawać w fabrykach Samsunga w procesie litograficznym 4 nm.

Smartfon nieznanego producenta z procesorem Qualcomm Snapdragon 898 (źródło: Weibo via Android Central)

Więcej szczegółów, w tym dotyczących liczby TOPS-ów, dodatkowych funkcji oraz obsługiwanych ekranów, aparatów i pamięci, dowiemy się najwcześniej 30 listopada, a najpóźniej 2 grudnia br.