realme Q3t oficjalnie – ciekawy średniak, czerpiący garściami z dobrodziejstw chmury

realme to jeden z tych producentów, którzy ostatnio zaliczają spore wzrosty w kolejnych zestawieniach. Wynika to poniekąd z faktu, że producent stale poszerza swoje portfolio o niezłe smartfony pozycjonowane w różnych segmentach rynku. Najlepszym tego przykładem jest najnowszy realme Q3t, który zaliczył premierę w Chinach i zapowiada się na bardzo ciekawego średniaka.

Stworzony, by pracować w chmurze

Zacznijmy od tego, że opisywany model nie jest urządzeniem całkowicie nowym. To w zasadzie model bliźniaczy do realme Q3s, który miał swoją premierę w zeszłym miesiącu.

Model Q3t został stworzony we współpracy z China Telecom, a to niesie za sobą ciekawe rozwiązania. Producent informuje, że dzięki takiej współpracy nowy model jest swego rodzaju smartfonem, stworzonym do korzystania w chmurze. Głównym wyróżnikiem realme Q3t jest to, że zapewnia dostęp do wielu aplikacji, gier, filmów czy wirtualnej rzeczywistości, a to wszystko w chmurze. Oznacza to, że nie trzeba tychże rzeczy przechowywać w lokalnej pamięci na urządzeniu.

Owszem, taka możliwość nadal jest – to wciąż klasyczny smartfon, który cechuje się całkiem sensowną specyfikacją. Po prostu dzięki współpracy z operatorem komórkowym, został on doposażony w dostęp do chmury, która stwarza nowe możliwości.

realme Q3t – specyfikacja

Najnowszy smartfon realme wyposażony został w dość spory, 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+. Co ważne, jego odświeżanie wynosi 144 Hz, a panel cechuje się maksymalną jasnością na poziomie 600 nitów. W górnym lewym rogu ekranu znalazł się też otwór na oczko aparatu do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Skoro mowa o aparacie, to warto wspomnieć o zestawie fotograficznym, jaki znalazł się na tyle. Główny obiektyw o wielkości 48 Mpix będzie wspierany przez 2-megapikselowy, monochromatyczny sensor do oceny głębi ostrości, a także obiektyw makro 2 Mpix, pozwalający fotografować już z odległości 4 centymetrów. Szkoda, że na pokładzie zabrakło ultraszerokokątnego aparatu.

W realme Q3t nie powinno też zabraknąć mocy. Owszem, nie znajdziemy tu żadnego z najmocniejszych obecnie układów, ale zastosowany procesor Snapdragon 778G powinien zapewnić odpowiednią moc obliczeniową zarówno podczas pracy, jak i zabawy. Procesor będzie wspierany 8 GB RAM, ale systemowo będzie ją można rozszerzyć o dodatkowe, wirtualne 5 GB, dzięki Dynamic RAM Expansion (do tego celu zostanie wykorzystana przestrzeń dyskowa). Z kolei na dane użytkownicy otrzymają 256 GB typu UFS 2.2.

Nowy smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować z mocą 30 W dzięki dołączonemu do zestawu adapterowi. Oprócz tego smartfon wspiera łączność 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 i GPS. realme Q3t działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI.

Urządzenie występuje w dwóch wersjach kolorystycznych jasnej, kolorowej gradientowej Nebula i ciemnogranatowej Night Sky. Na boku urządzenia znajdziemy czytnik linii papilarnych, a na dole wejście USB typu C i wyjście audio 3,5 mm.

realme Q3t został wyceniony na 2099 juanów, czyli około 1300 złotych. Niestety, nie wiadomo kiedy i czy w ogóle nowy smartfon trafi do sprzedaży w Europie. Wygląda jednak na to, że nowe urządzenie realme ma wszystko, aby stać się hitem wśród średniaków.