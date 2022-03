Pierwszy tablet marki realme został zaprezentowany we wrześniu 2021 roku, a w listopadzie trafił do sprzedaży w Polsce. Vice President marki, Madhav Sheth, zapowiedział, że w 2022 roku na rynek trafią kolejne urządzenia tego typu i prawdopodobnie pierwszym z nich będzie realme Pad mini, który już wkrótce powinien oficjalnie zadebiutować.

Reklama

realme Pad mini na ostatniej prostej przed premierą w Europie

Informacje na temat nowego tabletu marki realme spływają już od kilku tygodni. W sieci pojawił się m.in. render nadchodzącego urządzenia, który zdradził, że obudowa urządzenia będzie metalowa, a na jego panelu tylnym znajdzie się aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Niestety, bez diody doświetlającej, która na pewno byłaby przydatnym dodatkiem.

realme Pad mini (źródło: @OnLeaks @Smartprix)

Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy też część specyfikacji realme Pad mini. Tablet zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala, czyli nieco większy niż iPad mini, który ma 8,3-calowy ekran Liquid Retina IPS o rozdzielczości 2266×1488 pikseli (326 ppi). Dla przypomnienia, realme Pad ma natomiast 10,4-calowy panel IPS 2000×1200 pikseli (224 ppi).

Reklama

„Pod maską” nowego tabletu marki realme znajdzie się procesor UNISOC T616, na który składają się dwa rdzenie ARM Cortex-A75 2,0 GHz i sześć rdzeni ARM Cortex-A55 1,8 GHz oraz układ graficzny ARM Mali-G57. Do jego produkcji wykorzystywany jest 12-nm proces litograficzny. Towarzyszyć mu będzie 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek nie można wykluczyć, że producent przygotuje jeszcze inne konfiguracje, podobnie jak w przypadku realme Pad.

Specyfikacja realme Pad mini obejmować ma jeszcze aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i akumulator o pojemności 6400 mAh, który będzie można ładować z mocą 18 W. Dla przypomnienia, większy model ma baterię 7100 mAh (również ze wsparciem dla 18 W ładowania przez port USB-C).

Mimo że realme wciąż oficjalnie nie zapowiedziało premiery realme Pad mini, to wiadomo już, że czai się ona tuż za rogiem. Informator Mukul Sharma ujawnił bowiem, że masowa produkcja tabletu już się rozpoczęła i zostanie on wprowadzony również do Europy.

Cena nowego modelu nie jest znana. realme Pad WiFi 4 GB/64 GB zadebiutował w Polsce w cenie 999 złotych (przez pierwszych kilka dni był sprzedawany za 899 złotych). Później do Polski trafiła także wersja LTE 6 GB/128 GB za 1399 złotych.