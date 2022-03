Plush to zdecydowanie marka, która przetrwała próbę czasu. Pojawiła się na rynku 8 września 2014 roku, czyli 7,5 roku temu. Dziś z jej oferty korzysta ponad milion klientów, którzy teraz mogą odebrać za darmo pokaźny pakiet internetu oraz kupić zestawy urządzeń w atrakcyjnych cenach.

Miliony gigabajtów za darmo dla ponad miliona klientów Plusha

Plush jest marką, skierowaną przede wszystkim do młodych osób, co widać po prowadzonych przez nią działaniach marketingowych. Jej właściciel, Polkomtel, ujawnił jednak, że najstarszy klient ma… 112 lat! Przy okazji zdradził też, że większość klientów to mężczyźni (55%), a najwięcej fanów Plush ma w stolicy.

źródło: Polkomtel

Początkowo portfolio marki ograniczało się do oferty na kartę, ale obecnie można w niej znaleźć również abonamenty i internet mobilny oraz smartfony (zarówno na abonament, jak i bez kosztów abonamentu). Warto też zauważyć, że klienci dostają nieograniczony transfer do korzystania z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, a także dostęp do sieci 5G (w wybranych taryfach).

Oferta Plusha skutecznie przyciąga klientów – z usług marki korzysta już ponad milion osób. Z tej okazji przygotowano prezent dla każdego użytkownika – pakiet ekstra gigabajtów za darmo. Nowi i przedłużający umowę na abonament 24 miesiące klienci nie muszą nic robić – jednorazowy pakiet 100 GB aktywuje się automatycznie i będzie go można wykorzystać przez 2 lata.

Nowi klienci oferty na abonament na czas nieokreślony oraz wszyscy dotychczasowi użytkownicy taryfy abonamentowej muszą natomiast wysłać bezpłatny SMS o treści MILION na numer 80848, aby przez kolejnych 10 miesięcy otrzymywać za darmo co miesiąc pakiet 10 GB. Podobnie jest w przypadku użytkowników internetu mobilnego (alternatywnie mogą oni zadzwonić na numer 601102601).

Jeśli natomiast ktoś ma ofertę na kartę lub MIX, powinien wysłać darmowy SMS o treści MILION na numer 80848 – użytkownicy tych taryf dostaną w prezencie pakiet 100 GB internetu, który będzie ważny przez 30 dni.

Ponadto przygotowano również specjalne zestawy urządzeń w atrakcyjnych cenach:

Motorola moto g51 5G + słuchawki moto XT220 za złotówkę,

Samsung Galaxy A22 5G 64 GB + słuchawki Samsung IC100 Typ C za złotówkę,

realme C11 + słuchawki realme Buds Q2 za złotówkę.

Wszystkie zestawy można kupić na raty 0% na dedykowanej stronie promocji Plush.