TOP 5 laptopów gamingowych – okiem Media Expert

Laptop gamingowy to świetny sprzęt dla graczy. Pozwala grać w ulubione tytuły, ale nie przykuwa do biurka. W każdej chwili możesz zabrać go w podróż lub po prostu na kanapę, aby zająć wygodną pozycję. Przygotowaliśmy zestawienie pięciu laptopów gamingowych, które warto rozważyć w 2022 roku. Polecamy lekturę!

HP Pavilion Gaming – świetny sprzęt gamingowy za nieduże pieniądze

Pierwszy laptop gamingowy w naszej ofercie to HP Pavilion Gaming 15-EC2513NW. Matowa matryca ekranu o długości przekątnej 15.6 cala zapewnia komfortową pracę w różnych warunkach oświetlenia. Procesor AMD Ryzen 5 5600H gwarantuje wysoką wydajność, która przydaje się podczas gry w najnowsze hity.

Szybkość zapewnia także pamięć operacyjna RAM o pojemności 16 gigabajtów. Szybki dysk SSD ma pojemność 512 gigabajtów. Dedykowana karta graficzna Nvidia GeForce RTX3050 gwarantuje dobrą jakość obrazu. Producent dostarcza laptopa z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Home.

Drugim laptopem w naszym zestawieniu jest sprzęt marki ASUS

Rog Strix G15 G513IC to świetny komputer przenośny. Sam jego design robi już spore wrażenie. Ekran o przekątnej 15.6 cala wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Na uwagę zasługuje także częstotliwość odświeżania, która sięga 144 herców. Oznacza to, że obraz będzie bardzo płynny, co ma znaczenie podczas dynamicznych scen.

Procesor AMD Ryzen 7 4800H zapewnia wysoką wydajność, która przydaje się podczas gry w najnowsze produkcje. Pamięć operacyjna także zasługuje na uwagę, bo jest jej aż 16 gigabajtów. Dedykowana karta graficzna także ma wpływ na wydajność, a jednocześnie zapewnia świetny obraz. Na laptopie zainstalowany jest system operacyjny Windows 10. Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i wygląda wyśmienicie.

Elitarny laptop do zadań specjalnych

ASUS TUF F15 FX506HCB-HN161W jest wyposażony w ekran o przekątnej 15.6 cala. Częstotliwość odświeżania w tym wypadku to 144 herce. Procesor, który został zamontowany w laptopie, to Intel Core i5-11400H – zapewnia wydajność na bardzo wysokim poziomie. Należy także wspomnieć, że to podzespół najnowszej generacji.

Pamięć operacyjna RAM to dobrze znane moduły DDR4. Dysk komputera to nośnik SSD o pojemności 512 gigabajtów. Aluminiowa obudowa wygląda doskonale. Jest trwała i odporna na czynniki mechaniczne. Inteligentny system chłodzenia zapewnia niską temperaturę, która pozwala zachować właściwą wydajność. System operacyjny komputera to Windows 10 w wersji Home.

Większy ekran? Nie ma sprawy, sprawdź Predatora

Predator? Brzmi mocarnie! Taki właśnie jest laptop Acer Predator Helios 300. Ekran ma przekątną o długości 17.3 cala. Producent zdecydował się na zamontowanie procesora Intel Core i5 najnowszej, jedenastej generacji. Wydajność gwarantuje również pamięć operacyjna RAM o pojemności 16 gigabajtów.

Dysk SSD pozwala na zapisanie dużej ilości danych, w tym gier i aplikacji. Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti generuje obraz wysokiej jakości. Chłodzenie jest wydajne i skutecznie obniża temperaturę podzespołów. Klawiatura laptopa jest podświetlana diodami RGB, co ułatwia rozgrywki nocne i świetnie wygląda.

Legion ma moc!

Lenovo Legion 5 17ACH6H to dopiero maszyna! Przede wszystkim, dysponuje ekranem o dużej powierzchni. Przekątna 17.3 cala zapewnia świetne doznania wizualne podczas rozgrywki lub oglądania filmów. Procesor Ryzen 5 5600H zapewnia szybką pracę. Pamięć operacyjna RAM wynosi 16 gigabajtów, więc nie musisz obawiać się wolnej pracy komputera. Dysk SSD ma pojemność aż 512 GB, więc zmieścisz na nim wszystko, czego potrzebujesz.

Dedykowana karta graficzna Nvidia GeForce RTX 30760 gwarantuje doskonałej jakości obraz, a także wysoki poziom wydajności. Porty umieszczono z tyłu obudowy, aby przewody nie przeszkadzały Ci na biurku. Na uwagę zasługuje także chłodzenie ColdFront 2.2.

