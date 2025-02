Realme P3 Pro 5G to smartfon, który chce się kupić

Chiński producent wprowadził na rynek bardzo atrakcyjny smartfon Realme P3 Pro 5G. Jest więcej niż pewne, że będzie cieszył się zainteresowaniem klientów. Wraz z nim do oferty marki dołączył też model Realme P3x 5G.

Smartfon Realme P3 Pro 5G ma wiele mocnych stron

Mimo że nie jest to flagowy smartfon, to jego specyfikacja z pewnością zaspokoi oczekiwania nawet nieco bardziej wymagających użytkowników. Producent zamontował w tym modelu procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm), który „wykręca” w AnTuTu ponad 800 tysięcy punktów. Do tego na pokładzie jest do 12 GB RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W (przez port USB-C; do 50% w 24 minuty).

Realme P3 Pro 5G oferuje też wyświetlacz OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 2800×1272 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, obsługuje 100% palety DCI-P3 i 1,07 mld kolorów oraz osiąga globalną jasność do 1200 nitów (lokalnie do 1500 nitów). Na przodzie, w okrągłym otworze, umieszczono również aparat z matrycą 16 Mpix, a także czytnik linii papilarnych.

Realme P3 Pro 5G (źródło: Realme)

Na tyle Chińczycy umieścili z kolei dwa aparaty, w tym główny z sensorem Sony IMX896 o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i optyczną stabilizacją obrazu. Obok jest 2 Mpix matryca pomocnicza. Ponadto urządzenie otrzymało głośniki stereo, system rozpraszania ciepła z komorą parową o powierzchni 6050mm² oraz pyło- i wodoszczelną obudowę (IP69), dzięki czemu można robić zdjęcia pod wodą bez użycia etui (tak deklaruje producent).

Smartfon Realme P3 Pro 5G będzie sprzedawany w Indiach w dwóch konfiguracjach: 8/128 GB za 23999 rupii (równowartość około 1100 złotych) i 12/256 GB za 26999 rupii (~1235 złotych).

Wraz z Realme P3 Pro 5G zadebiutował też smartfon Realme P3x 5G

To niżej pozycjonowany model, choć wciąż oferujący przyzwoitą specyfikację techniczną na czele z nowiutkim procesorem MediaTek Dimensity 6400 (6 nm), do 8 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci i akumulatorem o pojemności 6000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Realme P3x 5G (źródło: Realme)

Ponadto urządzenie oferuje 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1.8 na tyle, czytnik linii papilarnych na boku i zainstalowany fabrycznie system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Realme P3x 5G będzie sprzedawany w Indiach w dwóch konfiguracjach: 6/128 GB za 13999 rupii (~640 złotych) i 8/128 GB za 14999 rupii (~690 złotych).

Na tę chwilę producent nie podał informacji na temat dostępności tych modeli poza Indiami, ale jeśli zacznie je sprzedawać w innych krajach, to najpewniej pod innymi nazwami.