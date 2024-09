Nowość: rodzinne dzielenie się grami na Steam. Jak to skonfigurować?

Rodzina na Steam to zbiór funkcji związanych z korzystaniem z usługi jako grupa osób przebywających w tym samym gospodarstwie domowym. Część z nich znaliśmy już wcześniej. Nadeszły jednak zmiany.

Rodziny na Steam

Zestaw funkcji, które ogłosił Steam jako nowość na swoim blogu z aktualnościami, może być nam już częściowo znany. To dlatego, że niektóre z ogłoszonych rzeczy funkcjonowały już wcześniej, ale pod innymi nazwami. Jeśli jesteśmy starymi wyjadaczami na platformie Gabe’a Newella, na pewno wiemy, do czego służą funkcje udostępnianie gier, a także widok rodzinny. Właśnie one zbierane są pod jeden parasol, by zyskać nową nazwę Rodzin.

Dzięki powyższemu zabiegowi, gracze zyskują jedno miejsce, z którego mogą zarządzać grupą rodzinną. W ten sposób określimy, którzy członkowie rodziny mogą mieć dostęp do wybranych gier, a nawet w jakich porach będą one dla nich widoczne.

W takiej grupie mogą znajdować się maksymalnie 6 osób (twórca grupy i 5 członków). Da się nią zarządzać z poziomu klienta Steam, przez urządzenie mobilne, jak i przez przeglądarkę.

Udostępnianie gier w rodzinie

Najlepsze jest to, że łącząc kilka osób w rodzinę, automatycznie zyskujemy dostęp do wszystkich gier (tych, które można współdzielić) posiadanych przez jej członków. Nasze gry nadal pozostają nasze w tym sensie, że inni członkowie grupy nie będą mogli nimi zarządzać. Jednak jeśli pozwolimy im w nie zagrać, dla każdego subkonta będą tworzone osobne zapisy stanu gry. Oznacza to, że jeden tytuł będzie mógł być ogrywany przez całą rodzinę i każdy dostanie osobnego save’a w chmurze, który nie będzie psuć rozgrywki innym.

Współdzielenie gier w Rodzinie (źródło: Steam)

Nie będzie dało się grać w jedną grę w 6 osób, chyba że każdy z członków grupy rodzinnej ma jej własną kopię. Będzie jednak możliwe granie w różne gry z udostępnionej wspólnej biblioteki, nawet jeśli inni członkowie rodziny będą online. Nie wszyscy deweloperzy umożliwiają udostępnianie gry, ale można śmiało powiedzieć, że ich lista jest bardzo długa. Z oczywistych względów wyłączone są z niej tytuły opierające się na subskrypcji.

Konta rodziców i dzieci w Rodzinie (źródło: Steam)

Narzędzia kontroli rodzicielskiej

Mając niepełnoletnie dzieci, twórca grupy może przydzielać im różne uprawnienia, związane z dostępem do poszczególnych gier, ustalaniem limitów czasu gry, ograniczać dostęp do Sklepu Steam, Społeczności lub czatu, czy wyświetlać raporty i odpowiadać na prośby dzieci o przyznanie dodatkowego czasu na grę (tak, jest taka opcja). Istnieje też możliwość szybkiego opłacenia nowego tytułu, o którego członek grupy poprosi administratora.

Kontrola rodzicielska w Rodzinie (źródło: Steam) Prośba o zakup gry od członka Rodziny (źródło: Steam)

Ograniczenia i limity

Oprócz maksymalnego „obłożenia” w postaci 6 członków grupy rodzinnej, Steam ustanawia dodatkowe wymagania. Na przykład dorośli mogą wyrzucić dziecko z grupy, a sami opuścić rodzinę w dowolnym momencie, jednak będą musieli odczekać rok od dołączenia do poprzedniej rodziny, by utworzyć lub dołączyć do nowej.

Poza tym z uwagi na to, że rzadko zdarza się, aby członek rodziny ją opuścił, każde miejsce w rodzinie na Steam obowiązuje roczny czas oczekiwania, nim nowy członek będzie mógł zająć dane miejsce.

Tego typu ograniczenia powstały zapewne po to, by zminimalizować nadużycia i potencjalne ciągłe rotowanie członków grupy rodzinnej oraz handel kontami z wieloma grami.

I jest jeszcze jedna ważna zasada: jeśli członek rodziny otrzyma blokadę za oszukiwanie podczas gry w naszą kopię, to my (jako właściciele gry) również otrzymamy blokadę w tej grze. Nie wpłynie to na pozostałych członków rodziny, ale na pewno podniesie nam ciśnienie.

Rodziny na Steam były dostępne już od połowy marca w wersji klienta Steam, a teraz są udostępniane wszystkim graczom.