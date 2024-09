W Twisto skorzystasz teraz z płatnych planów za darmo

Twisto to czeski fintech pozwalający na korzystanie z tzw. płatności odroczonych. Usługa ta jest dostępna w Polsce od 2019 roku, a teraz jej klienci mogą skorzystać z nowej promocji. Przedsiębiorstwo oferuje kartę i dwa plany taryfowe bez opłat przez pół roku.

Co oferują płatne pakiety w Twisto?

Czeski fintech ogłosił nową kampanię promocyjną. Twisto zaoferowało nowym klientom kartę oraz plany Online i Space za darmo na sześć miesięcy. W przypadku pierwszej taryfy, którego cena standardowa wynosi 9,99 złotych za miesiąc, klienci otrzymują wirtualną kartę oraz dostęp do limitu w wysokości 10 tysięcy złotych. Zainteresowani mogą wykorzystać środki w dowolny sposób ze zobowiązaniem się do zwrotu bez odsetek w kolejnym miesiącu.

Druga propozycja to plan o nazwie Space. Jego standardowa cena wynosi 19,99 złotych za miesiąc. W tym przypadku klienci, poza limitem 10 tysięcy złotych, dodatkowo mają możliwość zamówienia fizycznej karty, a także dodania jej do usługi Apple Pay lub Google Pay. Dzięki temu klienci mogą płacić w taki sam sposób, jak tradycyjną kartą bankową w sklepach internetowych i stacjonarnych. Co więcej, taryfa Space pozwala na dokonywanie płatności w obcych walutach bez ponoszenia opłat za przewalutowanie.

Wśród ofert czeskiego fintechu znajduje się także opcja darmowa o nazwie Start. Jest ona jednak mocno ograniczona. Klienci mogą płacić nią w partnerskich sklepach. Wśród usług znalazł się dostęp do aplikacji i konta online, 45-dniowy limit kredytowy czy możliwość odroczenia płatności na kolejny miesiąc.

Oferta wygodnych rat w czeskim fintechu

Twisto umożliwia klientom rozłożenie zwracanych środków na wygodne raty od 3 do nawet 12 miesięcy – warunkiem skorzystania z tej opcji jest kwota powyżej 200 złotych. Użytkownicy mogą indywidualnie zdecydować, z jakich rat chcą skorzystać. Wysokość opłat za tę usługę można łatwo sprawdzić za pomocą aplikacji lub na stronie internetowej.

Czeski fintech intensywnie się rozwija, choć w styczniu zeszłego roku pojawiały się wieści, że Twisto może planować wycofanie się z polskiego rynku. W maju br. do listy metod płatności dołączyła nowa opcja – Szybki Przelew Bankowy.