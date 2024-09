Korzystasz z Fitbita? Ta funkcja Premium jest teraz darmowa

Posiadacze smartwatchy lub opasek marki Fitbit otrzymują nową funkcję, która dotychczas była dostępna dla subskrybentów wersji Premium. Co to za opcja i jak interpretować uzyskiwane wyniki?

Ta funkcja Fitbit Premium jest już darmowa

Marka Fitbit została przejęta przez Google w 2022 roku. W tym czasie na rynek weszło kilka nowych produktów, takich jak zegarki Sense 2 i Verse 4 oraz opaski Inspire 3 czy Charge 6. Pojawiły się przesłanki, iż technologiczny gigant może już nie produkować kolejnych, nowych edycji smartwatchy, bo stawia na Pixel Watche.

To jednak nie zmienia podejścia Google do dbania o użytkowników dotychczas sprzedawanych urządzeń i dodaje nowe funkcje do gadżetów opracowanych pod szyldem marki Fitbit. Pod koniec lipca wspominaliśmy o aktualizacjach smartwatchy i opasek. Teraz, wraz z wydaniem nowego Pixel Watch 3, Google udostępnia opcję dotychczas obsługiwaną w ramach płatnej wersji Fitbit Premium.

Mowa tutaj o wskaźniku pod nazwą Wynik codziennej gotowości. Funkcja ta informuje użytkownika o tym, czy jego organizm zregenerował się i jest już gotowy do realizacji kolejnego treningu, czy też potrzebuje jeszcze odpoczynku. W oparciu o Codzienną gotowość trackery i zegarki generują indywidualne rekomendacje dla konkretnej osoby.

Gotowość jest obsługiwana przez: Fitbit Charge 5 i 6, Inspire 2 i 3, Luxe, Sense 1 i 2, Versa 2, 3 i 4 oraz Google Pixel Watch 1, 2 i 3. Swoje wyniki można sprawdzić w aplikacji oraz bezpośrednio na urządzeniach Luxe, Charge 6 i 5, Inspire 3, Sense 2 oraz Versa 4.

Wynik codziennej gotowości (źródło: Google)

Co oznacza „gotowość” mierzona przez smartwatche i opaski?

Dotychczasowi subskrybenci wersji Premium zauważą kilka zmian. Z informacji przekazanych przez technologicznego giganta wynika, że wskaźnik gotowości ma być teraz dokładniejszy. Składnik „aktywności”, który wcześniej służył do wyznaczania gotowości, został zastąpiony „tętnem spoczynkowym”. Dzięki temu uzyskiwany wynik ma lepiej opisywać reakcję organizmu na wykonane dzień wcześniej ćwiczenia, a nie skupiać się wyłącznie na zrealizowanym treningu. Dodatkowo posiadacze Premium otrzymają spersonalizowane zalecenia na temat obciążenia organizmu.

Google udostępnia Wynik codziennej gotowości użytkownikom bezpłatnie. Teraz jest on wyznaczany w skali od 1 (niska gotowość) do 100 (wysoka gotowość) na podstawie zakresu zmienności rytmu serca (HRV), przebiegu ostatniego snu oraz zmierzonego tętna spoczynkowego (RHR). Zmiany dotknęły też nazw etykiet gotowości. Wyznaczone wyniki dzielą się teraz kategorie, takie jak:

Wysoka gotowość (wcześniej doskonała) od 65 do 100 – oznacza dobrze zregenerowany organizm po ostatnich aktywnościach;

Umiarkowana gotowość (wcześniej dobra) od 30 do 64 – wykazuje typowy poziom regeneracji;

Niska gotowość od 1 do 29 – wskazuje na zmęczenie po treningu, potrzebę dalszej regeneracji, odpoczynku i relaksacji.

Wynik codziennej gotowości (źródło: Google)

Warunkiem korzystania z nowej funkcji jest założenie urządzenia na noc, a także pobranie i zainstalowanie aktualizacji aplikacji Fitbit w wersji 4.23. Została ona udostępniona zarówno w wersji apki na urządzenia mobilne z Androidem, jak i systemem iOS.