Zbliża się premiera realme GT 2 Pro. Będzie miał topowego Snapdragona i ładowanie 125 W

Tegoroczny realme GT jest idealnym przykładem taniego, dobrego prawie-flagowca, który nie kosztuje fortuny. Jak się okazuje, producent przygotowuje już kolejne topowe urządzenie, które może być zdecydowanie lepsze, nie tylko pod względem wydajności, ale także możliwości fotograficznych, która w tegorocznym GT stoi jedynie na dostatecznym poziomie. Nadchodzący realme GT 2 Pro otrzyma najlepszy procesor Snapdragon oraz zdecydowanie lepszy aparat.

Specyfikacja techniczna realme GT 2 Pro – nadchodzi pełnoprawny flagowiec?

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że realme planuje wejść na rynek smartfonów premium – powyżej kwoty 800 dolarów. Ogłosił to sam dyrektor generalny firmy, czyli Sky Li, przez co nie mamy wątpliwości co do tego, że chiński producent, należący do koncernu BBK Electronics, będzie tworzył nie tylko tańsze, ale także te bardziej zaawansowane urządzenia, które realnie będą mogły konkurować z przodującymi markami nie tylko pod względem wydajności, ale także mobilnej fotografii.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o specyfikację nadchodzącego realme GT 2 Pro, zapowiada się bardzo dobrze. Urządzenie ma otrzymać przede wszystkim flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 (Snapdragon 898) wytworzony w najnowszej architekturze ARMv9. Układ ma być złożony z 8 rdzeni podzielony na 3 klastry obejmujące jeden wydajnościowy rdzeń Cortex-X2, trzy rdzenie Cortex-A710 oraz cztery energooszczędne jednostki Cortex-A510. CPU będzie miał na pokładzie układ graficzny Adreno 730.

Procesor ma być wspierany pamięcią operacyjną z modułami LPDDR5 oraz wbudowaną pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Smartfon będzie działał na Androidzie 12 z nakładką realme UI 3.0 od razu po wyciągnięciu z pudełka, a urządzenie naładujemy przy pomocy superszybkiej ładowarki o mocy 125 W.

realme GT 2 Pro otrzyma 6,51-calowy wyświetlacz AMOLED pracujący w rozdzielczości Full HD+, odświeżany w 120 Hz. W kwestii fotografii ma być tutaj zdecydowanie lepiej niż w obecnej generacji, bowiem portal GSMArena donosi, że urządzenie będzie miało optycznie stabilizowany główny aparat z sensorem o rozdzielczości 50 Mpix. Jak na razie nie wiemy, jaka to będzie dokładnie matryca, ale najpewniej popularny Sony IMX766, znany m.in. z testowanego przez nas OPPO Reno 6 Pro. Z przodu realme GT 2 Pro znajdzie się 32 Mpix obiektyw do zdjęć selfie.

Smartfon może kosztować w okolicy 4000 juanów (równowartość ~ 2610 złotych), jednak – jak wiemy – na premierę realme GT został wyceniony na 2499 złotych, więc polska cena powinna być bliższa 3 tysięcy złotych.