Redmi Smart Band 2 już niedługo w Europie. Znamy cenę

Redmi Smart Band 2, najnowsza inteligentna opaska chińskiej marki, już wkrótce pojawi się na rynku europejskim. Wiemy już, ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie w Europie. Cena może Was zaskoczyć.

Co oferuje opaska Redmi?

Opaska Redmi Smart Band 2 została oficjalnie zaprezentowana w grudniu zeszłego roku razem ze smartwatchem Watch 3, a także słuchawkami Buds 4 Lite. Wówczas urządzenie trafiło na chiński rynek, ale teraz wiele wskazuje na to, że premiera sprzętu w Europie jest tuż za rogiem.

Producent wyposażył opaskę w 1,47-calowy wyświetlacz TFT, który zapewni użytkownikom zagęszczenie pikseli na poziomie 247 ppi. Warto zaznaczyć, że taka przekątna ekranu jest aż o 76% większa niż w pierwszej generacji Banda. Ponadto Redmi Band 2 ma niecały centymetr grubości (9,99 mm) i waży tylko 14,9 grama – to sprawia, że jego obecność na nadgarstku może być niemal niezauważalna.

Redmi Smart Band 2 (źródło: @Sudhanshu1414 / Twitter)

Opaska pozwala również na sporą personalizację. Przede wszystkim dzięki temu, że klienci mają do wyboru aż 6 kolorów sylikonowych opasek: oliwkowy, biały, różowy, zielony, niebieski oraz czarny. Dodatkowo Redmi oferuje ponad 100 tarcz zegara do wyboru. To jednak nie wszystko, czego mogą spodziewać się po nim użytkownicy. Smart Band 2 ma na pokładzie ponad 30 trybów sportowych i niestraszne mu też ciężkie warunki, dzięki wodoodpornej konstrukcji 5 ATM.

Przez cały czas opaska będzie także czuwać nad naszym zdrowiem. Sprzęt może śledzić puls, poziom natlenienia krwi oraz monitorować jakość snu. Jak długo na jednym ładowaniu użytkownik może cieszyć się wszystkimi wymienionymi powyżej funkcjami tego urządzenia? Producent deklaruje, że w zależności od sposobu użytkowania wbudowany akumulator pozwoli na pracę od 6 do 14 dni.

Redmi Smart Band 2 (źródło: @Sudhanshu1414 / Twitter)

Tyle trzeba będzie zapłacić w Europie

Jak już wcześniej wspomniałem Redmi Smart Band 2 trafił na chiński rynek już pod koniec zeszłego roku – jego premierowa cena wynosiła 159 juanów (równowartość ~100 złotych). Obecnie została ona podniesiona o 10 juanów, co w przeliczeniu na złotówki da wartość nieco ponad 106 złotych.

Dzięki leaksterowi Sudhanshu Ambhore do sieci trafiły grafiki promocyjne opaski Redmi przygotowane w języku angielskim, a także cena urządzenia na europejski rynek. Według tych informacji Band 2 będzie kosztować 34,99 euro (~165 złotych).

7 Ocena

Taka cena może zaskakiwać i to na dwa sposoby. Z jednej strony sprzęt wygląda naprawdę dobrze, jego funkcje są rozbudowane, a cena niezbyt wysoka. Z drugiej jednak 165 złotych za urządzenie, w którym brakuje modułu NFC i ekranu AMOLED to jednak nieco dużo.

Nie pojawiły się jeszcze informacje o oficjalnej dacie premiery Redmi Smart Band 2 na europejskim rynku, jednak skoro znamy już cenę, a do sieci wyciekły grafiki promocyjne urządzenia, to jak najbardziej możemy się jej spodziewać już niebawem.