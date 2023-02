To brzmi jak szaleństwo. Nowy realme GT 3 naładuje 20% baterii w 80 sekund!

Chyba nie ma żadnych wątpliwości, że niektóre marki smartfonów obrały sobie za cel opanowanie technologii szybkiego ładowania. W tym momencie naszą uwagę przykuł realme GT 3, którego ładowarka będzie pracować z mocą 240 W.

Błyskawiczne ładowanie realme GT 3

realme nie ukrywa, co jest największym atutem nowego smartfona z serii GT. Marka postanowiła skupić się na zaoferowanie konsumentom jak najszybszego przewodowego ładowania i w ten sposób powstał prawdziwy potwór. realme GT 3 może ładować się z mocą 240 W. Takiego zaplecza nie oferuje żaden inny komercyjnie dostępny smartfon.

No dobrze, ale co to w ogóle oznacza? Jak szybko uzupełnimy energię w smartfonie? Otóż naładowanie urządzenia od 0 do 20% pojemności baterii zajmuje tylko 80 sekund. Pełne naładowanie baterii pojemności 4600 mAh trwa tylko 9 minut i 30 sekund. To jakieś kosmiczne osiągi.

By zyskać taki efekt, realme GT 3 wyposażono w trzy rozbudowane chipsety do zarządzania ładowaniem – i działają one jednocześnie. Energia płynie przez specjalny, niestandardowy kabel 12 A. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu technologii GaN (gdzie chipset sterujący ładowaniem znajduje się zarówno w telefonie, jak i adapterze), kostka ładująca jest mniejsza niż w adapterach o mocy 150 W.

realme GT3 (fot. realme)

Ponadto, smartfon otrzymał zaawansowany system chłodzenia, by ładowanie o dużej mocy nie stanowiło wyzwania termicznego dla podzespołów. Komory z cieczą VC o powierzchni 6580 mm2 pokrywają 61,5% baterii i zapewniają skuteczne odprowadzanie ciepła.

Do tego w obudowie umieszczono 13 czujników temperatury oraz 60 warstw zabezpieczeń. Wykorzystano w niej ognioodporną konstrukcję PS3, a całości przyznano certyfikat bezpiecznego systemu szybkiego ładowania TÜV Rheinland.

Producent gwarantuje 80% żywotności baterii po ponad 1600 cyklach ładowania i nie zapomniał także o wykorzystaniu inteligentnego ładowania, chroniącego baterię przed przeładowaniem, na podstawie statusu naszego smartfona.

realme GT3 (fot. realme)

Nie tylko akumulator

realme GT 3 to nie tylko zaawansowana technologia ładowania. Smartfon zyskał też niecodzienny design. Obok modułu aparatu znajduje się półprzezroczyste okienko, przez które użytkownicy dostrzegą polerowane deko procesora, chipset NFC oraz Pulse Interface System z pierścieniem oświetlenia RGB w kształcie litery C.

realme GT3 (fot. realme)

Diody reagują na stan naładowania sprzętu:

gdy telefon jest naładowany w 20%, wyświetli czerwony efekt oddychającego światła;

gdy jest naładowany w przedziale 21%-99%, wyświetli fioletowy efekt;

gdy jest w pełni naładowany, fioletowe światło będzie zawsze włączone.

Oświetlenie będzie też informować o nadejściu powiadomienia (białym kolorem) lub statusie odliczania samowyzwalacza podczas robienia zdjęć (od niebieskiego, przez biały, po pomarańczowy kolor).

Zresztą, diody będzie można samodzielnie personalizować – użytkownicy wybiorą spośród spośród 25 odcieni kolorów, 2 typów rytmu i 5 trybów szybkości oświetlenia.

realme GT3 (fot. realme)

Specyfikacja obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 8+ 5G, ekran Ultra AMOLED 144 Hz o przekątnej 6,74”, a także w system aparatów, z czego najważniejszym jest 50 Mix z matrycą Sony IMX890 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Na froncie znajdziemy sensor 16 Mpix. Waga realme GT 3 to 199 g. Urządzenie działa na bazie systemu Android 13 wraz z nakładką realme UI 4.0.

Ile kosztuje to cudo?

realme GT3 będzie dostępny w wybranych krajach w różnych wariantach pojemności ROM i RAM:

8 GB +128 GB,

12 GB +256 GB,

16 GB +256 GB,

16 GB +512 GB

16 GB +1 TB.

Globalna rekomendowana cena detaliczna zaczyna się od 649 dolarów (~2880 złotych).