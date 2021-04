Pierwsze smartfony z serii realme 8 zadebiutowały już na rynku (w tym w Polsce), jednak producent nie zamierza ograniczać jej do dwóch modeli. Już wkrótce realme zaprezentuje realme 8 5G, który może cieszyć się bardzo dużą popularnością wśród mniej zamożnych klientów.

realme 8 i realme 8 Pro zadebiutowały oficjalnie 24 marca 2021 roku. W Polsce sprzedaż drugiego z ww. rozpocznie się już jutro, natomiast pierwszego ruszy 20 kwietnia br. Niewykluczone, że niedługo dołączy do nich model realme 8 5G.

realme 8 5G to materiał na hit. Takich smartfonów pragną klienci!

Lokalny oddział marki realme w Tajlandii zapowiedział rychłą premierę modelu realme 8 5G – smartfon zostanie oficjalnie zaanonsowany w tym kraju już 21 kwietnia 2021 roku. Bardzo możliwe, że niedługo potem pojawi się również na innych rynkach.

Na udostępnionym przez tajski oddział marki realme widać panel tylny nadchodzącego realme 8 5G. Według serwisu GSMArena, istnieje duże prawdopodobieństwo, że model ten będzie po prostu przebrandowanym realme V13 5G, który zadebiutował w Chinach pod koniec marca, wraz z flagowym realme GT Neo.

Jeśli okaże się to prawdą, klienci otrzymają atrakcyjnie wyglądający smartfon z przyzwoitą specyfikacją w bardzo korzystnej cenie. Cena realme V13 5G zaczyna się bowiem w Chinach od 1599 juanów, co jest równowartością ~950 złotych. To mniej więcej ten sam poziom, z jakiego startował w Polsce realme 7 5G (choć początkowo miał kosztować 1299 złotych).

realme V13 5G (źródło: realme)

Jeśli trop ten znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości, realme 8 5G, podobnie jak realme V13 5G, zaoferuje swoim właścicielom procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G wraz z 8 GB RAM i co najmniej 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB), a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 18 W ładowania i system operacyjny Android 11 z realme UI 2.0 na start.

Ponadto specyfikacja realme 8 5G powinna obejmować również 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz aparaty 8 Mpix na przodzie i zestaw 48 Mpix + sensor monochromatyczny + „oczko” do zdjęć makro.

realme V13 5G (źródło: realme)

Spodziewamy się też, że realme 8 5G zaoferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.