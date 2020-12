realme 7 5G oraz 7i już tu są! Tanie 5G oraz telefon z mega baterią

Premiery smartfonów mają to do siebie, że zawsze wzbudzają jakieś emocje. Dzisiejsza dotyczy kilku ciekawych sprzętów od realme – producenta, którego urządzenia dostępne są w naszym kraju od kwietnia tego roku. Dziś zobaczyliśmy realme 7 5G oraz realme 7i.

realme 7i – pokaźny zapas energii

realme 7i wyposażono w baterię 6000 mAh, która w trybie czuwania może wytrzymać nawet 45 dni. Warto w temacie energii także wspomnieć, że smartfon może pełnić funkcję powerbanka, a gdy nadejdzie czas ładowania, możemy to zrobić mocą 18 W.

realme 7i w pełnej krasie

Front urządzenia wypełnia wyświetlacz IPS LCD o proporcjach 20:9 i przekątnej 6,5 cala, a za poprawne działanie urządzenia odpowiada tu procesor MediaTek G85, wspierany przez 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Połączenie to powinno zapewnić bezproblemowe działanie urządzenia oraz pozwolić na jeszcze dłuższy czas pracy na baterii.

Czy realme 7i wystarczy aby uchylić nieba?

realme 7i wyposażono w potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw 48 Mpix wspierany jest przez obiektyw ultraszerokokątny (8 Mpix) oraz macro (2 Mpix). Całość uzupełnia przednie oczko z matrycą 8 Mpix.

Sprzęt wyposażono także w złącze audio jack 3,5 mm oraz czytnik linii papilarnych zlokalizowany na pleckach urządzenia. Przyznam, że patrząc na specyfikację brakuje mi tu tylko NFC do płatności zbliżeniowych. Jeśli nie jesteście jednak przywiązani do tej opcji, to sprzęt jest jak najbardziej wart uwagi.

realme 7i w dwóch kolorach

realme 7 5G, czyli wisienka na torcie

Smartfon wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 800U 5G, który zapewnia nie tylko szybki dostęp do zasobów sieci 5G, lecz co ciekawe pozwala na korzystanie z niej na obu (!) slotach karty SIM. Model ten wykręca w benchmarkach najlepsze wyniki z całej rodziny realme 7 (oraz więcej niż większość średniopółkowców), czyli 340000 punktów w AnTuTu.

realme 7 5G nie odbiega od standardów 2020 roku, jeśli chodzi o wygląd

Najnowsza propozycja marki z Państwa Środka ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko dostęp do sieci 5G w przyzwoitej cenie. Smartfon wyposażony został w ekran LCD IPS o przekątnej 6,5 cala z odświeżaniem 120 Hz. Wyższe odświeżanie ekranów powoli staje się standardem i bardzo mi się to podoba, gdyż dzięki temu nie ma efektu smużenia, choćby podczas przewijania tekstu.

Tył realme 7 5G wyróżnia się dzięki paskowi po lewej stronie

Za możliwości fotograficzne odpowiada ten sam zestaw aparatów, który możemy spotkać w siostrzanym realme 7, czyli poczwórny obiektyw z głównym oczkiem 48 Mpix na matrycy Samsunga, ultraszerokokątny 8 Mpix, oraz 2 Mpix macro i sensor do zdjęć skali szarości. Z przodu znajdziemy obiektyw 16 Mpix do selfie.

Wbudowana pamięć 128 GB oraz osobny slot na karty microSD o pojemności maksymalnie 256 GB zadbają z kolei, aby miejsca na fotografie nie brakowało.

Niebieska wersja kolorystyczna zdecydowanie przyciąga uwagę

realme 7 5G w naszym kraju wyposażony jest w 8 GB RAM LPDDR4X co pozwoli na bardziej komfortową pracę oraz większą ilość aplikacji otwartych w tle. Aby jednak zapewnić nam spokój na dłuższy czas, smartfon wyposażony został w sporej wielkości baterię 5000 mAh.

Warto tu nadmienić, iż osoby korzystające ze smartfona bardziej intensywnie, ucieszą się z szybkiego ładowania Dart Charge 30 W, pozwalającego naładować telefon od 0-50% już w 26 minut. Całkowite uzupełnienie mocy zajmie także stosunkowo niedługo, gdyż 65 minut.

realme 7 5G zapowiada się naprawdę dobrze

realme 7 5G obsługuje standard Bluetooth 5.1 oraz Dolby Atmos. Czytnik linii papilarnych położony jest na bocznym panelu, a ekran ma proporcje 20:9.

Warto także wspomnieć, że model jest wyposażony w NFC, co pozwala płacić zbliżeniowo przy użyciu Google Pay.

Nie zapomniano także o wielbicielach muzyki, pozostawiając wejście słuchawkowe 3,5 mm oraz zapewniając standardy audio Bluetooth: SBC, AAC, APTX, APTX HD oraz LDAC.

Ceny i dostępność realme 7 oraz realme 7 5G

realme 7i (4/64) – dla potrzebujących dużego zapasu energii – dostępny będzie w sprzedaży już od dziś w sugerowanej cenie 699 złotych.

realme 7 5G (6/128) – dla bardziej wymagających – w sprzedaży dostępny będzie od 27 grudnia (na wyłączność w Plusie) w kwocie 1299 złotych.