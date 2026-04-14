Wyjątkowy Realme 16 5G zadebiutował w Polsce. Inne smartfony czegoś takiego nie mają

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon Realme 16 5G. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chcą robić sobie zdjęcia… tylnym (lepszym) aparatem.

Co oferuje smartfon Realme 16 5G? (specyfikacja)

Elementem, który wyróżnia zaprezentowany w styczniu 2026 roku smartfon Realme 16 5G, jest lusterko obok aparatów na tyle, dzięki czemu można wykorzystać główny aparat z matrycą Sony IMX852 o rozdzielczości 50 Mpix do robienia udanych zdjęć i kręcenia filmów. Może to być szczególnie przydatne wieczorem i nocą, ponieważ aparat ten wpuszcza więcej światła dzięki jaśniejszej przysłonie f/1.8, a do tego towarzyszy mu pierścieniowa lampa błyskowa i 2 Mpix czujnik monochromatyczny.

Klientowi, którego przekona to do zakupu właśnie tego modelu, przyda się również tryb Vibe Master, pozwalający na personalizację parametrów i Kreator zdjęć AI, umożliwiający edycję za pomocą komend głosowych lub tekstowych, a także funkcje AI StyleMe oraz AI LightMe, dzięki którym można zmienić swój wizerunek.

Realme 16 5G (źródło: Realme)

Do dyspozycji jest też przedni aparat, również o rozdzielczości 50 Mpix, aczkolwiek z nieco ciemniejszą przysłoną f/2.4. Umieszczono go w okrągłym wycięciu wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+ 2372×1080 pikseli, który może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz.

Motorem napędowym Realme 16 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6400 Turbo, a o dostarczanie prądu do działania dba akumulator o pojemności 6550 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W (pod warunkiem posiadania kompatybilnego zasilacza, gdyż ten nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

Producent deklaruje, że zachowa on co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania, co odpowiada 6 latom użytkowania. Ponadto smartfon Realme 16 5G cechuje się wysoką odpornością na pył i wodę – zgodną z kryteriami klas IP68, IP69 i IP69K, a także profilem 8,1 mm i masą 181 gramów.

Warto też wspomnieć, że do tego wszystkiego ma jeszcze eSIM, pilot na podczerwień, system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 6050 mm² i fabrycznie zainstalowany system Android 16 z nakładką Realme UI 7.0.

Gdzie kupić smartfon Realme 16 5G w Polsce? (cena)

Smartfon Realme 16 5G można kupić w Polsce u trzech operatorów: Orange, Play i Plus. Jego sugerowaną cenę ustalono na 1599 złotych. Za tę kwotę dostaniecie jedyną sprzedawaną w kraju nad Wisłą konfigurację z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Do wyboru macie natomiast dwa kolory: czarny i biały.