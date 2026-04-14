Najpierw skopiowali Pixela, teraz iPhone’a 17 Pro. I zrobili to… całkiem fajnie

Są na rynku producenci, którzy bezpardonowo kopiują projekty najbardziej rozpoznawalnych globalnie marek, często sprzedających najwięcej smartfonów. Tecno jest jednym z nich. Chińska firma ponownie zapatrzyła się na iPhone’a, tym razem najnowszą „Siedemnastkę”. Efekt jest… całkiem udany.

Smartfon Tecno Spark 50 (4G) wygląda jak (atrakcyjny) brat bliźniak iPhone’a 17 Pro Max

Smartfon Tecno Spark 50 to kolejny „naśladowca”. Jego starszy brat, Tecno Spark 50 5G, który zadebiutował w marcu 2026 roku, też bowiem wygląda znajomo – w jego przypadku inspiracją ewidentnie były Google Pixele (co nie zdarza się często).

Najnowszy model w ofercie chińskiego producenta czerpie natomiast garściami z modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Efekt jest… (moim zdaniem) całkiem udany, ponieważ (przynajmniej na grafikach) smartfon Tecno Spark 50 (4G) wygląda atrakcyjnie, szczególnie w niebieskiej wersji kolorystycznej.

Tecno Spark 50 (źródło: Tecno)

Klienci zatem jak najbardziej mogą „kupić oczami” smartfon Tecno Spark 50 (4G), jednak co – oprócz atrakcyjnego wyglądu – jeszcze otrzymają? Niestety dość przeciętną specyfikację techniczną, choć z kilkoma naprawdę mocnymi elementami.

Przede wszystkim smartfon Tecno Spark 50 (4G) umożliwia komunikację bezprzewodową na dystansie do 1,5 km (z użyciem Bluetooth), co może się przydać, gdy nie ma zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi. Podobnie przydatne będą pilot na podczerwień, moduł NFC, radio FM, czytnik linii papilarnych na boku, głośniki stereo oraz odporność na pył i wodę (IP64).

Do plusów należy zaliczyć też akumulator o pojemności 7000 mAh, jednak jego ładowanie będzie trwało „wieczność”, gdyż może odbywać się z mocą jedynie 18 W. Podobnie rozczarowująca jest rozdzielczość ekranu – HD+ 1600×720 pikseli przy przekątnej aż 6,78 cala. Na otarcie łez jest jednak odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Smartfon Tecno Spark 50 (4G) ma ponadto system Android 16, procesor MediaTek Helio G81, od 4 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz 50 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie. Wymiary urządzenia to zaś 167,8×79,22×8,18 mm.

Cena Tecno Spark 50 (4G) jest nieznana, ale i tak nas nie interesuje

Chociaż smartfon Tecno Spark 50 (4G) pojawił się już na stronie producenta, to są nikłe szanse na to, że będzie sprzedawany w Polsce, ponieważ producent już długi czas nie aktualizuje swojej oferty w kraju nad Wisłą.

Pojawiły się nawet informacje, że Tecno wycofuje się z Polski. Co prawda zostały one zdementowane, lecz dziś na próżno szukać w renomowanych sklepach w Polsce smartfonów tej firmy. Wygląda to na „ciche wyjście”, ewentualnie „hibernację”.