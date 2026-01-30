Jaki wypas! Nowy smartfon Realme ma lusterko do selfie

Aparat z tyłu zwykle oferuje wyższą jakość zdjęć, ale przednim wygodniej robi się selfie. W smartfonie Realme 16 5G producent postanowił zrobić coś, co można nazwać kompromisem. I wcale nie jest to jedyny atut tego modelu.

Realme 16 5G to kompaktowy średniak z niejednym atutem

Projektując Szesnastki firma Realme potraktowała priorytetowo trzy kwestie: czas pracy, wytrzymałość oraz design. Ten ostatni wysunął się na pierwszy plan w podstawowym modelu Realme 16 5G, który właśnie dołączył do nieco wcześniej zaprezentowanych smartfonów Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G.

Realme 16 5G to dość kompaktowy smartfon. Ma 6,57-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów (HBM). Wypełnia 93% całej powierzchni frontu, dzięki czemu urządzenie ma jedynie nieco ponad 158 mm wysokości i niewiele więcej niż 75 mm szerokości. W kontekście konstrukcji wspomnę od razu o najwyższych klasach wodoszczelności: IP68, IP69 oraz IP69K.

Realme 16 5G (fot. Realme)

Najciekawsze rzeczy dzieją się jednak z tyłu. W górnych rejonach znajduje się pozioma wyspa aparatów w kształcie pigułki, co można by uznać za zrzynkę z Pixeli, ale trudno też nie docenić pomysłowości chińskiego producenta, który tuż obok obiektywów zdecydował się umieścić… lusterko do selfie. Dzięki temu będzie można wygodnie robić autoportrety głównym aparatem!

I tylko szkoda, że ten główny aparat nie reprezentuje wyższej klasy, ale sensor Sony IMX852 o rozdzielczości 50 Mpix w połączeniu z obiektywem o przysłonie f/1.8 i tak obiecuje całkiem sporo. Towarzystwa dotrzymuje mu jedynie monochromatyczny czujnik wspomagający (2 Mpix), a z przodu zainstalowana została kamerka 50 Mpix (f/2.4) o polu widzenia 86 stopni.

Tymczasem zajrzyjmy do środka. Tak jak jeden i drugi model z Pro w nazwie, smartfon Realme 16 5G ma akumulator o pojemności 7000 mAh, co pozwala liczyć na długi czas działania. Reszta, niestety, jest dość rozczarowująca. Po pierwsze: maksymalna moc ładowania zmalała z 80 W do 60 W. Po drugie: procesor to reprezentujący niższe rejony średniej półki MediaTek Dimensity 6400, sparowany wprawdzie z nawet 12 GB RAM, ale też pamięcią masową w nie-za-szybkim formacie UFS 2.2.

Czas to wszystko podsumować i proponuję od razu porównanie z braćmi…

Specyfikacja Realme 16 5G vs Realme 16 Pro 5G vs Realme 16 Pro+ 5G – porównanie

Realme 16 5G Realme 16 Pro 5G Realme 16 Pro+ 5G Wyświetlacz 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

do 1400 nitów (HBM) 6,8 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

144 Hz,

do 1400 nitów (HBM) 6,8 cala,

AMOLED,

2800×1280 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 6400

(6 nm; do 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; do 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

(4 nm; do 2,8 GHz) Pamięć 8-12 GB RAM (LPDDR4X),

256 GB (UFS 2.2) 8-12 GB RAM (LPDDR4X),

128-256 GB (UFS 3.1) 8-12 GB RAM (LPDDR5X),

128-256 GB (UFS 3.1) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.4) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 60 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wymiary i waga 158,3×75,1×8,1 mm,

183 gramy 162,6×77,6×7,8 mm,

192 gramy 162,5×76,3×8,1-8,5 mm,

198-203 gramy Odporność IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K

Ile kosztuje smartfon Realme 16 5G?

Smartfon Realme 16 5G w Wietnamie jest dostępny w dwóch kolorach (czarnym i białym – z mieniącą się grafiką) oraz dwóch konfiguracjach. Wersja z 8 GB RAM kosztuje 11490000 dongów (równowartość 1565 złotych), a wersja z 12 GB RAM została wyceniona na 12490000 dongów (~1700 złotych).

Jak na razie nie ujawniono szczegółów na temat globalnej dostępności tego modelu.