Smartfon Trumpów w nowej odsłonie. Już nie jest taki „amerykański”

Smartfon T1 Phone został po raz pierwszy zapowiedziany już w czerwcu 2025 roku. I chociaż nigdy nie trafił do klientów, to później doczekał się nowej wersji, a teraz kolejnej, która nie jest już tak „amerykańska”.

Smartfon synów Donalda Trumpa – T1 Phone – w nowej wersji. Już nie takiej „amerykańskiej”

Sieć Trump Mobile powołali do życia w czerwcu 2025 roku dwaj synowie byłego i obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donald Trump Jr. i Eric Trump. Zaanonsowali wówczas smartfon T1 Phone, który miał wyróżniać się w tym, że będzie produkowany w USA.

(źródło: Trump Mobile)

Zanim ktokolwiek zdołał dostać w swoje ręce smartfon T1 Phone, doczekał się on nowej wersji, przypominającej tym razem Samsunga Galaxy S25 Ultra. Teraz na stronie Trump Mobile pojawiła się kolejna, już trzecia. Jej wygląd również zdaje się być znajomy – nasuwają się skojarzenia ze smartfonami marki Nokia, produkowanymi przez HMD Global.

T1 Phone (źródło: Trump Mobile)

W przypadku najnowszej wersji widać też inną, istotną zmianę. Na stronie nie ma już deklaracji „Made in USA” – zamiast tego jest informacja, że smartfon T1 Phone został „ukształtowany przez amerykańską innowację”, a „amerykańskie zespoły pomagają w projektowaniu i zapewnianiu jakości”.

Serwis The Verge otrzymał zapewnienie, że finalny proces składania tego modelu ma odbywać się w Miami w USA. Wskazuje to, że smartfon T1 Phone w większości powstanie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że w Chinach, choć niekoniecznie.

Taka będzie specyfikacja i cena T1 Phone (2026)

Przy najnowszej wersji tego modelu widnieje informacja, że będzie on miał 6,78-calowy ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon serii siódmej i akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży ładowanie o mocy 30 W.

T1 Phone (źródło: Trump Mobile)

Ponadto smartfon T1 Phone będzie miał 50 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i 50 Mpix teleobiektyw z 2x zoomem optycznym. Jest też mowa o 512 GB pamięci wbudowanej, czytniku linii papilarnych i (przestarzałym już) systemie Android 15.

Zainteresowani klienci mogą zamówić smartfon T1 Phone, wpłacając depozyt w wysokości 100 dolarów. Finalna cena tego modelu nie została podana. Menadżerowie Trump Mobile zapewnili serwis The Verge, że będzie ona niższa niż 1000 dolarów, a osoby, które wcześniej złożyły zamówienie, wciąż zapłacą za niego „promocyjną cenę” 499 dolarów.

Data ostatecznej premiery wciąż jednak nie została podana, dlatego nadal nie ma 100% pewności, że smartfon T1 Phone naprawdę, kiedykolwiek trafi do klientów.