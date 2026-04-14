Bolt wprowadza w Polsce nowy abonament Bolt Plus. Oto, co możesz zyskać

Polski oddział firmy Bolt ogłosił, że klienci w Polsce mogą już korzystać z Bolt Plus. To nowy abonament, zapewniający korzyści zarówno dla osób, korzystających z przejazdów, jak i zamawiających jedzenie oraz zakupy.

Jakie korzyści daje nowy abonament Bolt Plus?

Bolt Plus to abonament, który może zainteresować zarówno osoby, zamawiające przejazdy, jak i jedzenie oraz zakupy. W pierwszym przypadku można zyskać 15% cashbacku na zaplanowane przejazdy i przejazdy w kategoriach Comfort i Premium, a także 10% zwrotu na wszystkie pozostałe kategorie.

Ponadto osoby posiadające subskrypcję Bolt Plus będą miały zapewniony priorytetowy odbiór oraz możliwość odwołania przejazdu (maksymalnie) trzy razy w ciągu jednego miesiąca bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat za anulowanie kursu).

Uzyskane w ramach cashbacku środki zasilą Saldo Bolt i klient będzie mógł je wykorzystać na kolejny przejazd lub dostawę po zmianie metody płatności w aplikacji. Subskrypcja Bolt Plus zapewnia bowiem też korzyści podczas korzystania z Bolt Food.

Abonenci nowej usługi nie zapłacą za dostawę, jeśli złożą zamówienie na kwotę co najmniej 35 złotych, co zapewni oszczędność rzędu 10 złotych na każdym zamówieniu. Dotyczy to wybranych restauracji i sklepów, które będą oznaczone w aplikacji symbolem „+”. Do tego subskrybenci Bolt Plus mogą liczyć na zniżkę do nawet 50% na opłatę serwisową, a także specjalne rabaty w wybranych restauracjach i sklepach.

Bolt Plus (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ile kosztuje subskrypcja Bolt Plus w Polsce? Do wyboru są dwie opcje

Cena abonamentu Bolt Plus w Polsce wynosi 12,99 złotych miesięcznie. Nowi klienci, którzy wcześniej z niego nie korzystali, otrzymają pierwszy miesiąc za 0 złotych.

Dostępna jest również opcja roczna za 129,99 złotych (wymagana płatność z góry za cały rok). W takim scenariuszu średnio za miesiąc wychodzi 10,83 złotych, podczas gdy – jak twierdzi Bolt – abonament Bolt Plus pozwoli „większości członków” zaoszczędzić miesięcznie średnio nawet 50 złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że podobną usługę oferuje też konkurencja – w listopadzie 2023 roku udostępniono w Polsce abonament Uber One, który również kosztuje 12,99 złotych miesięcznie i tak samo zapewnia darmową dostawę i cashback do 15% za kwalifikujące się przejazdy oraz obsługę przez „najlepiej ocenianych kierowców i dostawców”.

Także w tym przypadku można liczyć na pierwszy miesiąc za darmo. Uber informuje, że co miesiąc subskrybenci oszczędzają średnio 36 złotych.