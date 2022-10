Razer wreszcie zdradził szczegóły na temat swojej przenośnej konsoli. Wszystko, co wiemy o Razer Edge

O konsoli Razer Edge pierwszy raz usłyszeliśmy kilka tygodni temu. Wtedy jednak producent oszczędził nam szczegółów i kazał czekać aż do dziś. Czego dowiedzieliśmy się o nowej konsoli przenośnej Razera?

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że przenośne konsole do gier wracają do łask. W tym roku marka Logitech pokazała nam swój kieszonkowy zestaw gamingowy, a teraz została oficjalnie zaprezentowana nowa, przenośna konsola Razer Edge.

Specyfikacja Razer Edge – czym będzie kusić?

Świeżo zaprezentowana przenośna konsola Razer to naturalny konkurent dla urządzeń, takich jak Nintendo Switch, Steam Deck czy Logitech G CLOUD Gaming Handheld (którego oficjalna premiera już jutro!). W gruncie rzeczy konsola Razera jest bardzo podobna do tej przedstawionej przez markę Logitech – na pokładzie również mamy Androida z możliwością uruchamiania gier w chmurze. Jeśli chodzi o specyfikację, to nie da się ukryć, że Edge wypada zdecydowanie lepiej.

Konsola jest wyposażona w 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Pod maską urządzenia znalazł się układ Qualcomm Snapdragon G3x Gen1 – to ośmiordzeniowa jednostka wyposażona w rdzenie Kryo, które rozpędzą się do 3,0 GHz i układ graficzny Adreno. Producent twierdzi, że ten chipset jest nawet trzy razy szybszy od Snapdragona 720G.

Procesor jest w tym urządzeniu wspierany przez 8 GB RAM LPDDR5. Handheld Razera oferuje również 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (można ją dowolnie rozszerzać za pomocą kart microSD o pojemności maksymalnie 2 TB) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Dzięki zastosowaniu Xbox Cloud Gaming lub Nvidia GeForce Now, Edge ma świetnie sprawdzić się w strumieniowym przesyłaniu gier – zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ma wbudowany modem 5G. Firma twierdzi, że urządzenie obsługuje do 144 klatek na sekundę za pośrednictwem aplikacji Steam Link. Razer Edge działa na autorskiej wersji Androida 12. Dodatkowo jest wyposażony w łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2, dzięki któremu użytkownicy mają możliwość podłączenia słuchawek do konsoli.

5.5 Ocena

Handheld Razera został wyposażony w 8 Mpix przednią kamerę, dzięki czemu można przesyłać wideo strumieniowo podczas gry lub dołączyć do rozmowy online. Oprócz tego konsola ma też w zestawie odczepiane kontrolery Razer Kishi V2 Pro – to specjalny zestaw, który wyposażono w szereg różnych przycisków i gałek, które można wykorzystać w trakcie rozgrywki.

Dostępność i cena konsoli Razer Edge

Póki co znamy tylko cenę wersji urządzenia z Wi-Fi – ma ona kosztować 399,99 dolarów (równowartość ~1975 złotych). Dla porównania przypomnijmy, że cena Logitech G CLOUD to 349 $ (~1720 złotych).

Na początku 2023 roku na rynku ma zadebiutować również Razer Edge wyposażony w model 5G. Ma być on dostępny w ofercie amerykańskiego operatora Verizon już od stycznia.

Jeśli urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce, możemy spodziewać się ceny opiewającej na ponad 2000 złotych. Pozostaje pytanie – kto będzie chciał zapłacić tyle za konsolę przeznaczoną do grania w chmurze, którą będzie mógł używać tylko tam, gdzie sygnał WiFi będzie wystarczającą dobry…?