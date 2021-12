Nowe procesory Qualcomma – tym konkurencja będzie strzelać w Nintendo Switch

Podczas drugiego dnia konferencji Snapdragon Tech Summit, Qualcomm ujawnił nowe procesory dedykowane komputerom oraz laptopom. Wśród nich znalazło się jednak jeszcze jedno miejsce na coś nowego: układ mobilny dedykowany handheldom.

„Pecetowo-laptopowy” Snapdragon

Qualcomm od 2018 projektuje chipsety, które znajdują zastosowanie w tanich komputerach osobistych czy Chromebookach. W trakcie drugiego dnia konferencji, firma zaprezentowała nie jeden, ale aż trzy nowe układy – każdy dedykowanym innemu typowi urządzeń.

Źródło: Qualcomm

Na pierwszy ogień idzie zatem Snapdragon 8cx Gen 3 – procesor dedykowany topowym urządzeniom PC oraz laptopom w architekturze ARM. Qualcomm nie chwali się szczegółami – w trakcie konferencji wspomniał tylko o nowym CPU Kryo oraz większych rdzeniach. W przypadku zadań wielowątkowych wydajność wzrosła o 85% i o 40% jeśli chodzi o działania jednowątkowe, w porównaniu do układu poprzedniej generacji. Warto zaznaczyć że Snapdragon 8cx Gen 3 jest pierwszym układem o procesie litograficznym 5 nm, dedykowanym platformie Windows PC.

Snapdragon 7c+ Gen 3 to rozwiązanie skierowane do Chromebooków i tańszych zestawów pecetowych. Litografia została zagęszczona – zamiast 8 nm z poprzedniej generacji mamy teraz 6 nm. Qualcomm ponownie jednak poskąpił detali. W kwestii CPU firma wspomina o wzroście wydajności o 60% i karcie graficznej szybszej o 70%. Do wspomnianych procentów, producent dorzuca informacje o mocy uczenia maszynowego na poziomie 6,5 TOPS-ów (poprzednia generacja mogła pochwalić się 5 TOPS-ami). Nowy procesor wyposażono również w modem Snapdragon X53, oferujący wsparcie dla standardu mmWave oraz Sub-6GHz. Pierwsze urządzenia ze wspomnianym układem zobaczymy na rynku już w pierwszej połowie 2022 roku.

Źródło: Qualcomm

Snapdragon G3X Gen 1 – serce nowych handheldów

Co kryje się pod nazwą Snapdragon G3X Gen 1? Qualcomm przygotował chipset dedykowany przenośnemu gamingowi. Układ zaoferuje wsparcie dla aktywnego chłodzenia czy zintegrowanego gamepada, obsłuży odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz i zewnętrzne ekrany w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Producent poinformował tylko, że „CPU i GPU pochodzą z układów serii 8.” Miejmy nadzieję że w tym przypadku chodzi o najnowsze rozwiązania.

Źródło: Qualcomm

Snapdragon G3X Gen 1 to nie tylko karta graficzna i procesor. Inne funkcje, jakie znajdziemy w tym układzie mobilnym to wsparcie dla standardu 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, przechwytywanie obrazu do livestreamów w jakości 1080p i 60 kl./s, tethering akcesoriów poprzez USB-C oraz wsparcie dla technologii aptX adaptive.

Ponadto, we współpracy z Razerem, Qualcomm przygotował developer kit. Urządzenie wyposażono w aktywne chłodzenie oraz zintegrowane sterowanie. Za wyświetlanie obrazu odpowiada 6,65-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, wykonany w technologii OLED i z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Całość zasila bateria o pojemności 6000 mAh. W devkicie znalazło się również wsparcie dla button mappingu, kamerka o rozdzielczości 5 megapikseli oraz wyjście DisplayPort poprzez złącze USB-C.

Niestety, nie jest to urządzenie przeznaczone dla sprzedaży – służy tylko zaprezentowaniu nowej technologii Qualcomma.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych gamingowych handheldów nowej generacji? Qualcomm nie podaje konkretnej daty. Możemy jedynie spekulować, że nie zobaczymy ich wcześniej niż w drugiej połowie 2022 roku.