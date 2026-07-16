Naukowcy biją na alarm. Nowy raport o AI Google nie pozostawia złudzeń

Badacze przyjrzeli się funkcjom AI Google. Podczas testów stwierdzono, że sztuczna inteligencja stwarza „niedopuszczalne ryzyko” dla dzieci. Firma już odpowiedziała na raport naukowców.

Badacze sprawdzili AI w wyszukiwarce – Google nie zdaje tego egzaminu

Common Sense Media opublikowało najnowszy raport Wyszukiwarka Google: AI Overview & AI Mode. Do testów przeprowadzonych od 19 maja do 1 lipca 2026 roku użyto kont założonych dla nastolatków (11-latka i 15-latka), a ich głównym celem było sprawdzenie Przeglądu AI oraz Trybu AI zintegrowanych z wyszukiwarką. Zgodnie z deklaracją autorów raportu na każdym z kont testowych włączony był filtr SafeSearch.

Według badaczy funkcje oparte na sztucznej inteligencji stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla dzieci i nastolatków. W dokumencie wspomniano m.in., że narzędzie było zawodne dla młodych użytkowników w kryzysie, nie rozpoznawało objawów poważnych zaburzeń – zarówno w kontekście psychicznym, jak i problemów z odżywianiem czy substancji odurzających.

Testerzy twierdzą również, że AI Google udzielała dzieciom rad dotyczących nękania czy tworzenia deepfake’ów. Sztuczna inteligencja w wyszukiwarce miała też nie sprawdzać się podczas wykonywania zadań domowych, a zamiast być wsparciem, generowała gotowe odpowiedzi (również błędne), co według autorów ma utrudniać dzieciom naukę. Badacze stwierdzili też, że AI zostało wbudowane w wyszukiwarkę dla wszystkich użytkowników, a opcji nie da się wyłączyć.

Naukowcy rekomendują Google, aby:

udostępniło opiekunom i szkołom możliwość wyłączenia Przeglądu AI i Trybu AI na kontach dla dzieci,

ustandaryzowało reakcje na kryzysy,

zmodyfikowało sposób linkowania do źródeł,

zróżnicowało odpowiedzi sztucznej inteligencji w zależności od wieku użytkownika (wg naukowców dotychczas Przegląd AI i Tryb AI w wyszukiwarce działają identycznie dla wszystkich poniżej 18 roku życia),

przeprowadzało częstsze testy i publikowało dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa w podziale na grupy wiekowe.

Google odpiera zarzuty badaczy dotyczące niebezpieczeństwa AI w wyszukiwarce i niewystarczającej ochrony dzieci

Na odpowiedź technologicznego giganta w sprawie raportu Common Sense Media nie trzeba było długo czekać. Google kategorycznie zaprzecza stwierdzeniom opublikowanym w dokumencie. Rzecznik firmy przesłał oświadczenie do portalu Android Authority, w którym stwierdza, że sztuczna inteligencja w wyszukiwarce to niezwykle przydatny sposób dla dzieci i nastolatków, aby uczyć się, odkrywać i rozumieć informacje oraz świat. Przedstawiciel firmy dodaje też, że wdrożone zabezpieczenia są silne i zapewniają dodatkowe poziomy ochrony, w tym możliwość wyłączenia funkcji wyszukiwarki przez opiekunów i wyboru jednego z dwóch trybów kontroli dostępu dzieci do wyszukiwarki.

Ponadto Google uważa, że raport przedstawia zestaw niejednoznacznych i wymyślonych zapytań, które nie odzwierciedlają sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z wyszukiwarki. Firma twierdzi także, iż nie udało się odtworzyć ani zweryfikować wielu odpowiedzi przedstawionych w dokumencie. Podkreślono również, że w przypadku wykrycia problemów związanych z kryzysem zdrowia psychicznego, sztuczna inteligencja sugeruje kontakt z liniami wsparcia.

Sprawy dotyczące dzieci w internecie powracają niczym bumerang, choć zwykle skupiają się głównie na social mediach. Warto przypomnieć, że w maju 2026 roku Meta podjęła decyzję o wdrożeniu łatwiejszej kontroli rodzicielskiej na Facebooku, Messengerze i Instagramie. Z kolei Komisja Europejska ma zamiar wprowadzić szereg ograniczeń dla dzieci na platformach społecznościowych (i nie tylko). UE planuje podejść do tego inaczej niż Kanada, Australia, Indonezja czy Malezja, gdzie zdecydowano się na zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia.