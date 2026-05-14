Meta ułatwi rodzicom kontrolowanie dzieci na Facebooku, Messengerze i Instagramie

Meta zdecydowała się połączyć narzędzia kontroli rodzicielskiej na Facebooku, Messengerze i Instagramie oraz Meta Horizon. Dzięki temu rodzice znajdą je w jednym miejscu w Family Center.

Nadzór rodzicielski nad dzieckiem podczas korzystania z internetu oraz usług online jest nie tylko wskazany, ale wręcz konieczny, ponieważ nieletni nie mają jeszcze wiedzy o wszystkich zagrożeniach, jakie na nich czyhają w sieci. Mogą również nie wiedzieć, co zrobić, gdy się na takowe natkną.

Meta zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w 2024 roku wdrożono konta dla nastolatków na Instagramie, a od 2025 roku funkcjonują konta dla nastolatków na Facebooku i Messengerze. Osoby przypisane do takiego konta otaczane są szczególną ochroną – nie każdy może skontaktować się z nimi, a do tego nie mogą wyszukiwać wszystkich treści na platformach społecznościowych.

Meta cały czas udoskonala mechanizmy weryfikacji wieku dzieci na Facebooku i Instagramie, a po ostatniej aktualizacji ma do tego celu używać również analizy… budowy kości. Równocześnie amerykański gigant stara się ułatwić rodzicom korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Pomoże w tym zaktualizowane Family Center, które będzie teraz zawierać ustawienia dla wszystkich platform, z jakich korzysta dziecko, dzięki czemu zniknie konieczność przełączania się pomiędzy aplikacjami.

Family Center (źródło: Meta)

Rodzice będą mogli też wysłać jedno zaproszenie do nadzorowania wszystkich używanych przez dziecko platform, co przyspieszy i ułatwi proces objęcia kontrolą rodzicielską. Ponadto w przyszłości w Family Center mają być widoczne dodatkowe informacje, takie jak łączny czas spędzony na korzystaniu z wszystkich aplikacji.

Rodzice dowiedzą się również, jak działa algorytm na kontach ich dzieci

Od zeszłego roku Meta udostępnia narzędzie, które pozwala dostosować algorytm tak, aby wyświetlał więcej lub mniej informacji na określone tematy. Teraz natomiast rodzice i opiekunowie zyskują możliwość przeglądania listy ogólnych tematów, którymi interesują się ich dzieci bądź podopieczni. Ponadto Meta zamierza wysyłać powiadomienie, gdy dziecko doda nowy temat do swoich zainteresowań.

źródło: Meta

Opisane powyżej funkcje związane z algorytmami są na razie dostępne wyłącznie w języku angielskim.