Już nie Apple. Jest nowy lider rynku urządzeń ubieralnych

Choć Apple Watch pozostaje dla wielu osób synonimem smartwatcha, to amerykański producent nie jest już liderem na rynku akcesoriów ubieralnych (czy jak to byśmy powiedzieli po staropolsku: wearables). Podsumowanie trzech pierwszych kwartałów 2024 roku wskazuje, że po raz pierwszy musiał on uznać wyższość konkurencji, a właściwie jednego konkretnego konkurenta.

Huawei nowym królem smartwatchy i smartbandów

To nie Apple, lecz Huawei jest aktualnym liderem rynku smartwatchy i smartbandów. Według najnowszych danych IDC w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2024 roku chiński gigant dostarczył do sklepów 23,6 mln takich urządzeń, co oznacza wzrost o ponad 44% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. Zapewnia mu to pierwszą pozycję w rankingu – z udziałem rynkowym na poziomie 16,9%.

Huawei Watch GT 4 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Firma Apple – choć zaliczyła spadek o 12,8% – zajmuje mocną drugą lokatę, ciesząc się udziałem rynkowym niższym zaledwie o 0,7 punktu procentowego od Huawei. IDC podaje ponadto, że choć nie króluje już w całej kategorii wearables, to Apple Watch wciąż jest najpopularniejszą serią smartwatchy. To możliwe, bo oferta Chińczyków jest znacznie bardziej rozproszona.

Podczas gdy Apple ma jedną (no, powiedzmy, że dwie) linię produktową, w katalogu Huawei znajdują się flagowce (takie jak Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro), tańsze i nastawione na monitoring aktywności modele (na czele z Huawei Watch Fit 3), wyjątkowy, bo wyposażony w ciśnieniomierz Huawei Watch D2 czy też opaski do monitorowania aktywności (przede wszystkim Huawei Band 9).

Huawei, Apple i… co dalej?

Zostawmy już jednak tę dwójkę i idźmy dalej. Na trzeciej pozycji uplasowała się – mająca jeszcze bardziej rozproszoną ofertę – firma Xiaomi. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 roku dostarczyła do sklepów 20,5 mln smartwatchy i smartbandów, co oznacza wzrost o 26,5% rok-do-roku i zapewnia jej 14,7% udziału na rynku. Najpewniej sporo roboty wykonały tu opaski: Xiaomi Smart Band 9 i jej poprzedniczki.

Tuż za podium znajduje się Samsung, ze znacznie słabszymi statystykami (11,5 mln egzemplarzy i 8,3% udziału), choć dla niego i tak oznacza to wzrost o blisko 25%. Z pewnością pomogła w tym niedawna premiera zegarka Galaxy Watch Ultra.

TOP 5, jak podaje IDC, uzupełnia firma BBK, zajmująca się głównie produkcją zegarków dla dzieci. Mocną pozycję zapewnia jej przede wszystkim świetna kondycja w Chinach.