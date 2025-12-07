Bez Androida i bez iOS. Ten smartfon jest inny

Pamiętacie jeszcze Sailfish OS i smartfony Jolla? Firma wciąż funkcjonuje i właśnie ogłosiła nowe urządzenie.

Nowy Jolla Phone pokazany

Rynek smartfonów podzielony jest na dwa systemy operacyjne – Android i iOS. Kiedyś ten Duopol próbował przełamać Microsoft, ale to się nie udało. Oczywiście mobilny Windows nigdy nie był jedyną alternatywą, a wśród tych ciekawszych należy wymienić produkty Jolla i system operacyjny Sailfish OS.

Wypada jeszcze dodać, że Sailfish OS nie okazał się hitem, ale chyba tak naprawdę nikt tego nie oczekiwał. Cieszy natomiast, że firma rozwijająca to oprogramowanie wciąż istnieje i nie odpuściła rynku smartfonów. Szczególnie, że nowy Jolla Phone to zawsze jakaś ciekawostka w nieco skostniałej branży.

Jolla Phone wyposażony jest w „wydajny procesor MediaTek”, 12 GB RAM i 256 GB na dane z możliwością rozbudowy za pomocą karty pamięci. Na pokładzie znalazł się także 6,36-calowy AMOLED Full HD, główny aparat 50 Mpix i aparat ultraszerokokątny 13 Mpix, a specyfikacja przedniego oczka nie jest znana. Akumulator o pojemności 5500 mAh ma być łatwy w wymianie.

źródło: Jolla

Do tego dochodzi WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G i czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Wymiary obudowy wynoszą około 158 x 74 x 9 mm, a całość działa pod kontrolą Sailfish OS 5. Zaletą ma być fizyczny przycisk prywatności, który pozwala zablokować kamerę i mikrofon.

Twórcy podkreślają, że Jolla Phone jest odpowiedzią na dominację firm Big Tech. Smartfon, ze względu na obecność chociażby MediaTeka, nie jest w pełni europejskim produktem, jednak już Sailfish OS reklamowany jest jako oprogramowanie z Unii Europejskiej. Ponadto obsługiwane są aplikacje z Androida, ale nie ma usług Google, aby zachować możliwie najwyższy poziom prywatności.

Jolla Phone – cena i dostępność

Produkcja Jolla Phone miała ruszyć, gdy liczba zamówień przekroczy 2000 do 4 stycznia. Ten cel udało się już spełnić – na ten moment licznik wskazuje ponad 2200 sztuk. Cena w przedsprzedaży wynosi 499 euro. Z kolei standardowo trzeba będzie zapłacić 599-699 euro.

Urządzenie można zamawiać w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Natomiast przewidywany termin dostawy to końcówka pierwszej połowy 2026 roku.