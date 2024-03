To byłby fajny tablet, ale najważniejsza rzecz go skreśla

Tablet można wykorzystać do różnych celów, ale bez względu na to, jaki on jest, urządzenie musi oferować odpowiednie zaplecze techniczne. W przypadku tego modelu nie jest ono jednak bez zastrzeżeń. A szkoda, bo poza słabszymi stronami to nie najgorszy sprzęt.

Specyfikacja tabletu Teclast P50 nie jest bez zastrzeżeń

Klienci kupują tablety przede wszystkim dla ich dużych ekranów, więc ten element zawsze powinien być bez zastrzeżeń. Niestety tak nie jest i nie brakuje przypadków, gdy jest on najsłabszym (lub jednym z najsłabszych) elementów na liście parametrów urządzenia. Tak jest chociażby w Alldocube iPlay 60 Lite, jak i nowym Teclast P50.

Z jednej strony model ten ma ekran IPS o satysfakcjonującej przekątnej, bo wynoszącej 11 cali, a jego jasność sięga 300 nitów. Jednocześnie, niestety, rozdzielczość wyświetlacza to tylko 1280×800 pikseli (proporcje 16:10). Przy 11 calach obraz nie będzie zatem cechował się wysoką ostrością. Nie każdemu to musi przeszkadzać, lecz bardziej wprawne oko może „razić” w oczy.

Teclast P50 (źródło: Teclast)

Podobnie – jak ekran – słabą stroną Teclast P50 jest też procesor, gdyż zastosowano w nim układ UNISOC T606 1,6 GHz z grafiką Mali-G57 (12 nm). Towarzyszy mu 6 GB RAM LPDDR4X (z możliwością rozszerzenia kosztem pamięci wewnętrznej do 14 GB) oraz 128 GB wbudowanej pamięci (którą można rozbudować za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB).

Wśród zalet tego tabletu można natomiast wymienić – oprócz wystarczającej ilości obu pamięci – dwa sloty na karty SIM w formacie nano i modem 4G LTE z obsługą technologii VoLTE, głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz wsparcie dla 4 systemów lokalizacji i A-GPS. Ponadto Teclast P50 oferuje 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie.

Tablet ma też akumulator o pojemności 8000 mAh (ładowanie przez port USB-C), który ma wystarczyć na 8 godzin grania, 11 godzin oglądania wideo online lub tyle samo godzin przeglądania internetu. Urządzenie fabrycznie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android 14. Jego grubość to zaś 8 mm, a waga – 530 gramów. Obudowa jest metalowa.

Teclast P50 (źródło: Teclast)

Cena, dostępność tabletu Teclast P50

Teclast P50 widnieje już na stronie producenta, lecz nie ma jeszcze na niej informacji o jego cenie i dacie rozpoczęcia sprzedaży. Tablet z pewnością jednak będzie tani – należy spodziewać się ceny na poziomie kilkuset złotych.