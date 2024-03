Na rynku tabletów pojawi się nowa, znana marka

Producenci urządzeń mobilnych zazwyczaj mają w swojej ofercie różne typy urządzeń, od smartfonów po smartwatche. Niektóre marki, których sprzęty sprzedają się naprawdę dobrze, nadal w swoim portfolio nie mają tabletów. Tak jest w przypadku POCO, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni.

Tablety to niełatwy rynek

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że rynek tabletów po prostu się skończy. Można powiedzieć, że podczas pandemii COVID-19 te urządzenia przeżyły swoje odrodzenie i ich sprzedaż gwałtownie wzrosła. W kolejnych latach ten stan się utrzymywał, ale 2023 roku znów przyniósł spadki. Rynek zwolnił, a mimo to pojawiają się na nim kolejne marki, które chcą spróbować swoich sił w tym segmencie.

Dobrym przykładem takiego działania może być OPPO, które swój pierwszy tablet wprowadziło do Polski w marcu 2023 roku. Miałem okazję testować kilka OPPO Padów i to całkiem przyjemne urządzenia. Inny chiński producent, czyli Xiaomi, na rynku jest już starym wygą. Jego sprzęty są sygnowane zarówno główną marką, jak i submarką Redmi. Co ciekawe, chińska firma do tej pory nie zdecydowała się na stworzenie tabletu marki POCO. To jednak wkrótce może się zmienić.

POCO może już niedługo pokazać debiutancki sprzęt

W sieci pojawiły się pogłoski na temat tego, że w tym roku możemy być świadkami debiutu POCO na rynku tabletów. Nie są to oczywiście plotki wyssane z palca. Zagraniczne media zauważyły, że w niedawno urządzenie zostało certyfikowane przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą. Co o nim wiemy?

Niestety baza EWC nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji urządzenia. Znalazł się w niej jedynie tablet POCO o numerze modelu 2405CPCFBG. Ten ciąg znaków sugeruje dwie bardzo istotne rzeczy. Znajdująca się na końcu litera „G” może oznaczać, że sprzęt przeznaczony jest na globalny rynek. Z kolei początkowe liczby „2405” można odczytywać jako planowany miesiąc wprowadzenia urządzenia na rynek.

Nie jest oczywiście potwierdzone, że sprzęt POCO zadebiutuje w maju 2024 roku, ale z pewnością będziemy przyglądać się temu tematowi.