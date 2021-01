Tyle punktów potrafi wykręcić Qualcomm Snapdragon 870 w AnTuTu

Topowe procesory nieustannie podnoszą poprzeczkę, m.in. w aspekcie wydajności. Nie każdy najnowszy jest jednak lepszy od zaprezentowanego wcześniej – tak właśnie jest w przypadku układu Qualcomm Snapdragon 870. Na jak dużą wydajność mogą liczyć użytkownicy smartfonów z tym chipsetem na pokładzie? Mamy już pierwsze informacje na ten temat.

Qualcomm zmienia strategię

Qualcomm w tym roku zdecydował się na dość oryginalny krok. Producent ze Stanów Zjednoczonych cały czas szedł do przodu, tj. najpierw prezentował nowy, flagowy układ, a po kilku miesiącach jego ulepszoną wersję z „plusem” w nazwie. Tym razem poszedł jednak inną drogą.

Zapewne doskonale pamiętacie, że na początku grudnia 2020 roku Qualcomm zaprezentował nowy, flagowy procesor Snapdragon 888. Na rynku zadebiutowały już pierwsze smartfony z nim na pokładzie: Xiaomi Mi 11, Vivo iQOO 7 i seria Galaxy S21.

Qualcomm Snapdragon 888 (źródło: Qualcomm)

Jest on bezpośrednim następcą procesora Qualcomm Snapdragon 865+, który z kolei jest podkręconą wersją układu Qualcomm Snapdragon 865. To znaczy tak to wyglądało jeszcze do niedawna, ponieważ dwa dni temu zadebiutował Qualcomm Snapdragon 870, który lokuje się pomiędzy modelami 865+ i 888.

Ile wykręca Qualcomm Snapdragon 870 w AnTuTu?

Jeśli chodzi o specyfikację, Qualcomm Snapdragon 870 jest ulepszoną wersją Snapdragona 865+, co objawia się m.in. w wyższej maksymalnej częstotliwości taktowania (3,2 GHz vs 3,1 GHz) oraz obsługą WiFi 6 GHz.

Zmiany nie są wielkie, ale mimo wszystko ciekawi nas, ile Qualcomm Snapdragon 870 wykręca w AnTuTu. Z odpowiedzią przyszedł Chen Jin z Lenovo – opublikował on wynik smartfona Motorola Edge S, który zostanie wyposażony właśnie w ten procesor (jego premiera zaplanowana jest na 26 stycznia 2021 roku).

Jak widać, Motorola Edge S (która na inne rynki prawdopodobnie trafi jako model z serii Moto G), „wykręciła” w AnTuTu 679860 punktów. To niewątpliwie imponujący wynik, choć naturalnie nie tak wysoki, jak średni Xiaomi Mi 11 w grudniu 2020 roku.

Pod względem wydajności Qualcomm Snapdragon 870 lokuje się zatem pomiędzy procesorami Snapdragon 865+ a Kirin 9000 i Snapdragon 888. Trzeba jednak zauważyć, że test przeprowadzono na egzemplarzu przedprodukcyjnym i dostępne dla klientów urządzenia mogą oferować niższą wydajność (i zapewne trzeba się tego spodziewać, jako że to standard).

Motorola Edge S będzie pierwszym smartfonem z procesorem Qualcomm Snapdragon 870, ale nie jedynym – ma się on pojawić również na pokładzie m.in. jednego z modeli z serii Redmi K40 oraz OnePlus 9 Lite.