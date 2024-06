Świetna wiadomość dla mobilnych graczy. Snapdragon 8 Gen 4 z DLSS?

Do premiery procesora Snapdragon 8 Gen 4 pozostało co prawda jeszcze trochę czasu, ale już coraz więcej wiemy informacji odnośnie tego, co może zaoferować. Najnowszy przeciek sugeruje, że nowość Qualcomma będzie obsługiwać DLSS Frame Generation, co polepszy wydajność urządzeń w grach.

Snapdragon 8 Gen 4 z DLSS Frame Generation

Przecieki o procesorze Snapdragon 8 Gen 4 pojawiły się już w grudniu ubiegłego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że nowy Snapdragon ma być pozbawiony energooszczędnych rdzeni. W zamian mamy otrzymać dwa wysokowydajne rdzenie „Phoenix L” oraz aż sześć rdzeni „Phoenix M”. Oczywiście Snapdragon 8 Gen 4 ma być wydajniejszy niż jego poprzednicy.

Najnowszy przeciek sugeruje prawdziwy game changer, jeżeli chodzi o wydajność Snapdragona 8 Gen 4, ponieważ procesor, który ma działać z GPU Adreno 830, być może będzie obsługiwał DLSS Frame Generation, co pozwoli na zwiększenie liczby klatek w grach. Ta nowa funkcja, którą znamy z kart graficznych NVIDIA oraz AMD (pod nazwą odpowiednio DLSS i FSR), odmieniła życie wielu graczy, mogących teraz cieszyć się wiekszą liczbą klatek na sekundę w grach.

Oczywiście nie jest to technologia bez wad, ponieważ dodawanie sztucznych klatek odbywa się kosztem większego opóźnienia wejścia oraz czasami artefaktów wizualnych (np. większego rozmycia).

Snapdragony z DLSS Frame Generator

Notebookcheck przekazał wiadomość od informatora Digital Chat Station, który stwierdził, że DLSS Frame Generator nie będzie dostępny jedynie na Snapdragonach 8 Gen 4, ale również może trafić na sprzęt działąjący w oparciu o procesory Snapdragon 8 Gen 3 oraz Snapdragon 8s Gen 3. Będzie to możliwe dzięki aktualizacji oprogramowania tych układów. Warto jednak podkreślić tutaj ważną informację, a mianowicie to, że DLSS Frame Generator nie będzie działał ze wszystkimi grami – deweloperzy będą musieli włączyć tę funkcję w swoich tytułach.

Jeżeli faktycznie Snapdragon 8 Gen 4, a także Snapdragony 8 Gen 3 oraz 8s Gen 3, otrzymają DLSS Frame Generator, być może doczekamy się czasów, w których Resident Evill Village czy Assasin’s Creed: Mirage będą działać na androidach w przyzwoity sposób.