Dla ucznia i studenta internet to podstawa. Vectra ma nową ofertę

Dostęp do internetu podczas studiów był lata temu nie lada wyzwaniem. Czasy jednak się zmieniły i operatorzy zaczynają tworzyć oferty specjalnie dla uczniów i studentów. Jednym z nich jest Vectra, która właśnie przedstawiła najnowszą propozycję dla uczących się.

Oferta na światłowód dla uczniów i studentów

Grupa Vectra opracowała ofertę dla uczniów i studentów. Back to school to propozycja obejmująca światłowód i usługi komórkowe z tzw. krótkim okresem zobowiązania. Oznacza to, że użytkownik nie musi zawierać umowy z operatorem na długi czas.

Podstawą ofert jest internet światłowodowy dostępny w trzech wariantach prędkości:

300 Mb/s za 49,99 złotych za miesiąc,

600 Mb/s za 59,99 złotych za miesiąc,

900 Mb/s za 69,99 złotych za miesiąc.

Umowy zawierane są na niecały rok – okres krótkiego zobowiązania zakończy się w czerwcu 2025 roku. Do każdego z wybranych pakietów konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty za modem w wysokości 4,99 złotych za miesiąc.

Wybraną ofertę można uzupełnić o dostęp do popularnych serwisów streamingowych. W przypadku Netfliksa cena pakietu wzrasta o 29 złotych, natomiast przy wyborze platformy Max konieczne jest dopłacenie miesięczne kwoty 29,99 złotych. Jeśli usługobiorca zdecyduje się na ofertę światłowodu o przepustowości 600 Mb/s z obsługą technologii Wi-Fi 6 i jednym z pakietów, miesięcznie zapłaci 34,99 złotych.

Pakiety gigabajtów mobilnych od operatora Vectra

Operator uzupełnia ofertę także o usługi komórkowe, obejmujące duże pakiety gigabajtów internetu mobilnego, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y dostępne w Polsce oraz w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Wśród propozycji znajdziemy m.in. Abonament 10 GB za 14,99 złotych miesięczne z opłatą aktywacyjną w wysokości 5 złotych. Oferta ta dostępna jest tylko do 30 sierpnia 2024 roku. Grupa Vectra proponuje też Abonament 30 GB za 19,99 złotych miesięcznie z aktywacją za symboliczną złotówkę. Dla osób, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie na gigabajty operator proponuje Abonament 60 GB za 39,99 złotych miesięcznie.