Możesz już mieć Wi-Fi 7 w domu. O ile jesteś w stanie tyle zapłacić

Wszystkie nowe technologie są drogie na początku, gdy dopiero trafiają do sprzedaży. Nie inaczej jest w tym przypadku. W ofercie TP-Link pojawiły się zestawy Mesh WiFi 7, ale ich ceny są wysokie.

Nowe zestawy Mesh WiFi 7 TP Link

System Mesh Deco BE85 oferuje transmisję danych z prędkością nawet 19 Gb/s dzięki możliwości agregacji trzech pasm: 6 GHz (do 11520 Mb/s), 5 GHz (do 5760 Mb/s) i 2,4 GHz (do 1376 Mb/s) oraz szerokości kanału 320 MHz. Dzięki temu obsłuży wiele urządzeń naraz, zapewniając w każdym przypadku wysoką prędkość przesyłania danych.

W skład zestawu wchodzą dwie jednostki. Każdą wyposażono w dwa porty WAN/LAN 10 Gb/s, w tym jeden port RJ45 i jeden port combo RJ45/SFP+, a także dwa porty 2,5 Gb/s i port USB 3.0, co zapewnia dużą swobodę i możliwość zbudowania sieci kablowej na terenie całego domu. Na pokładzie tego modelu jest również aż 8 anten o wysokim zysku.

Na system Mesh Deco BE65 składają się natomiast maksymalnie trzy jednostki, oferujące prędkość do 9214 Mb/s, również z wykorzystaniem agregacji trzech częstotliwości: 6 GHz (do 5760 Mb/s), 5 GHz (do 2880 Mb/s) i 2,4 GHz (do 574 Mb/s). Szerokość kanału i tutaj wynosi 320 MHz. Każda jednostka ma też 4 porty WAN/LAN 2,5 Gb/s oraz port USB 3.0.

Cena Deco BE65 i Deco BE85

Jak zostało wspomniane, nie są to tanie urządzenia. Model Deco BE85 jest dostępny wyłącznie w dwupaku, a jego sugerowaną cenę ustalono na około 6300 złotych, aczkolwiek w Media Expert kupicie go znacznie taniej, bo za 4299,99 złotych.

Z kolei system Mesh Deco B65 można kupić w trzech wersjach:

z jedną jednostką za około 2000 złotych,

z dwoma jednostkami za około 3400 złotych,

z trzema jednostkami za około 4800 złotych.

To znowu sugerowane ceny, gdyż w sklepach Avans.pl, Electro.pl i Media Expert wersję z jedną jednostką kupicie za około 2100 złotych, natomiast komplet dwóch za 2699,99 złotych, a z kolei zestaw trzech za 4899,99 złotych.

Nowe routery TP-Link

Równocześnie producent wprowadził na polski rynek trzy nowe routery: Archer BE800 o specyfikacji podobnej do Deco BE85, Archer BE550 o parametrach zbliżonych do Deco BE65 oraz Archer BE230 z WiFi 5 GHz (do 2882 MB/s) i 2,4 GHz (do 688 MB/s).

Od lewej: Archer BE800, Archer BE550 i Archer BE230 (źródło: TP-Link)

Sugerowana cena Archer BE800 wynosi około 2500 złotych, Archer BE550 około 1500 złotych, a Archer BE230 około 400 złotych. Ten pierwszy znajdziecie już w Media Expert, ale w wyższej cenie, bo 2999,99 złotych.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!