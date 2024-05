Nowy procesor Qualcomma zamieni smartfony w konsole?

Choć obecne na rynku smartfony i tak działają już niesamowicie płynnie i żwawo, gry to oprogramowanie, które ma niepohamowane zapotrzebowanie na moc. Jak potężny będzie kolejny flagowy układ mobilny opracowywany przez Qualcomma, tj. Snapdragon 8 Gen 4?

Potęga na wyciągnięcie ręki

Pamiętam pierwsze smartfony na Androidzie i ich osiągi w kwestii generowania grafiki 3D. Mój Samsung Galaxy Spica był na tyle problematyczny, że nie wszystkie tytuły na nim działały, a na Android Market (dziś Sklep Play) najciekawszą propozycją w kwestii wyglądu była gra wyścigowa Raging Thunder.

Dziś nikogo już nie dziwi zaawansowana grafika w Diablo Immortal czy mobilne porty gier z PC w postaci Titan Questa lub Grand Theft Auto: San Andreas. Smartfony oferują już na tym polu naprawdę sporo. Wszyscy ci, którzy uwielbiają grać w gry wiedzą jednak, że pościg za coraz wyższą rozdzielczością czy nowymi technikami cieniowania nigdy się nie kończy.

O tym, jak imponujący może być układ mobilny w telefonie, poinformował Digital Chat Station. Znany informator uchylił bowiem rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego flagowego SoC Qualcomma – Snapdragona 8 Gen 4.

Zadziwiały Was osiągi Samsung Galaxy S24 Ultra i Snapdragona 8 Gen 3? Poczekajcie na premierę kolejnej iteracji SoC. (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeszcze mocniejsze smartfony w 2024 roku

Tym razem nie znamy wyników układu graficznego w AnTuTu ani punktacji wyciągniętej z Geekbencha. Zamiast tego na tapet zostało wzięte Genshin Impact – tytuł, którego zdarza mi się używać, aby pokazać, jak smartfon radzi sobie z nowszymi grami.

Według Digital Chat Station, układ mobilny, który najprawdopodobniej trafi do Xiaomi 15, OnePlus 13 czy iQOO 13, jest w stanie zapewnić wystarczająco dużo mocy, aby dzieło MiHoYo działało płynnie w rozdzielczości 1080p.

Jeżeli taka przechwałka wydaje się Wam niezrozumiała, spróbuję to wytłumaczyć najprościej, jak się da. Układ graficzny potrzebuje mocy, aby wygenerować obraz dla każdego piksela na wyświetlaczu w obrębie jednej klatki. W przypadku rozdzielczości 720p w grę wchodzą obliczenia dla 921600 pikseli na klatkę. Zwiększając rozdzielczość do 1080p, układ musi zająć się już 2073600 pikselami, czyli wykonać ok. 44% więcej pracy.

Jeżeli Wasz smartfon osiąga ok. 40 klatek na sekundę w Genshin Impact w rozdzielczości 720p, w formacie 1080p uzyskalibyście najprawdopodobniej ok. 22-23 fps-ów. Niestety, nie wiemy, ile klatek na sekundę ma na myśli DCS, pisząc o płynnej grafice.

Jeżeli Sony i Microsoft przy premierze najnowszych konsol podkreślali ich osiągi, obiecując stabilne 60 fps-ów w rozdzielczości 4K w niektórych tytułach, to kto wie, czy Snapdragon 8 Gen 4 nie będzie początkiem nowej ery w mobilnym gamingu na Androidzie. Czy będzie to poziom Death Stranding na iPhone’a 15 Pro?

Poprzedni flagowy SoC zadebiutował pod koniec października 2023 roku, ale Digital Chat Station sugeruje, że prace przebiegają na tyle pomyślnie, że Qualcomm może zaprezentować kolejny układ mobilny kilka tygodni wcześniej.