Huawei Sound Joy 2 to głośnik do słuchania muzyki cały dzień (dosłownie)

Akumulator to ważny element urządzeń bezprzewodowych. Dzięki pojemnym ogniwom możemy dłużej grać w gry na smartfonach lub godzinami słuchać muzyki na głośniku Bluetooth. W przypadku Huawei Sound Joy 2 rozmiar baterii jest imponujący.

Specyfikacja Huawei Sound Joy 2

W kwestii szczegółowych danych skupiających się na głośnikach, producent jest dość tajemniczy. Informacje, jakie znajdziemy na oficjalnej stronie produktu, to m.in. maksymalna głośność zestawu sięgająca 85 dBA. W kwestii głośników w cylindrze gra jeden głośnik główny o mocy 20 W z membraną z włókna węglowego, jeden tweeter 10 W z jedwabną membraną, a na bokach towarzyszom im dwie membrany bierne. Zakres pracy urządzenia wynosi 50 Hz – 20 kHz.

Głośnik Sound Joy 2 (Źródło: Huawei)

Tym, czym Huawei nie wstydzi się chwalić, to zamontowane w urządzeniu ogniwo. Akumulator o pojemności 8800 mAh, przy domyślnych ustawieniach głośności i z wyłączonym podświetleniem, jest w stanie sprawić, że głośnik może grać bez przerwy przez 26 godzin. Można zatem wziąć ze sobą głośnik, nie wyłączać go przez cały dzień i dopiero po 24 godzinach zacząć martwić się szukaniem ładowarki.

To tylko część zalet Sound Joy 2. Dzięki USB-C z opcją szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 40 W wystarczy podpiąć głośnik na 10 minut, aby zyskać dodatkową godzinę grania. Konstrukcja otrzymała certyfikat wodoodporności na poziomie IP67, a wspomniane wcześniej oświetlenie w postaci pierścieni na boku nie tylko pulsuje w rytm muzyki, ale też może informować o stanie baterii i ustawionej głośności.

Dodatkowo, trzęsąc dwoma głośnikami Sound Joy 2 obok siebie, można je ze sobą zsynchronizować w zestaw stereo, a właściciele Huawei Watch mogą sterować odtwarzaniem i głośnością zestawu z poziomu zegarka. Producent zastosował w głośniku moduł Bluetooth 5.2.

Głośnik Sound Joy 2 (Źródło: Huawei)

Nie wiadomo czy będzie dostępny w Polsce

Huawei Sound Joy 2 zadebiutuje na rynku 24 września w trzech kolorach – szarym, czarnym i zielonym. Producent nie podaje ceny głośnika, ale biorąc pod uwagę, że poprzednik kosztował ok. 170 dolarów (~660 złotych), możemy spodziewać się podobnej wyceny.

Póki co, chiński gigant nie zdecydował się na wdrożenie serii głośników Bluetooth do Polski. Patrząc jednak na fakt, że możemy bez problemu kupić takie niezwykłe akcesoria audio jak FreeClip czy Eyewear 2, nie wykluczam scenariusza, że kiedyś i my będziemy mogli kupić nieco bardziej zwyczajny zestaw Sound Joy 2.