Jest nadzieja na tańsze smartfony z 5G. Snapdragon 4s Gen 2 zaprezentowany

Jeśli liczysz na naprawdę tani smartfon z 5G, to pojawiło się światełko nadziei. Jest tak za sprawą premiery chipsetu Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 – uboższego brata układu zaprezentowanego nieco ponad rok wcześniej.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 – 5G jeszcze bardziej przystępne

Firma Qualcomm zaprezentowała układ Snapdragon 4s Gen 2 przeznaczony do urządzeń z segmentu budżetowego. Mogłoby się wydawać, że to nic spektakularnego, ale ostatecznie nowy chipset ma sprawić, że na rynku pojawią się jeszcze tańsze smartfony obsługujące sieci 5G, a to niemała zmiana na plus.

mat. prasowe

Aktualnie za najtańszy smartfon z 5G trzeba zapłacić ~600 złotych. Możliwe, że już wkrótce na rynku pojawią się jednak kompatybilne z siecią nowej generacji urządzenia za mniej niż pół tysiąca. Szansę na to tworzy nowy chipset Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2.

Zgodnie z nomenklaturą przyjętą przez amerykańskiego producenta, jest to uboższy brat procesora Snapdragon 4 Gen 2, który na rynku pojawił się nieco ponad rok temu. W porównaniu do niego traci między innymi obsługę wyświetlaczy 120 Hz (maks. częstotliwość odświeżania to 90 Hz), aparatów 108 Mpix (maks. 84 Mpix) i pamięci RAM typu LPDDR5 (maks. LPDDR4x).

Układ Snapdragon 4s Gen 2 cechuje się też niższą wydajnością niż wariant bez literki „s” w nazwie. Został mianowicie wyposażony w 2 wydajnościowe rdzenie taktowane zegarem 2 GHz oraz 6 energooszczędnych rdzeni 1,8 GHz. Niezmiennie jednak całość bazuje na 4-nm procesie technologicznym, co zasługuje na podkreślenie, biorąc pod uwagę klasę procesora, o którym mowa. Pełną specyfikację i porównanie możesz zobaczyć poniżej:

Snapdragon 4s Gen 2 Snapdragon 4 Gen 2 Proces technologiczny: 4 nm 4 nm Procesor główny (CPU): 2x Cortex-A78 (2,0 GHz)

6x Cortex-A55 (1,8 GHz) 2x Cortex-A78 (2,3 GHz)

6x Cortex-A55 (2,0 GHz) Procesor graficzny (GPU): Adreno (z OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1) Adreno (z OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1) Łączność bezprzewodowa: 5G (do 1 Gb/s)

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1 5G (do 2,5 Gb/s)

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1 Obsługiwana pamięć: LPDDR4x (2133 MHz)

UFS 3.1 LPDDR5 (3200 MHz)

UFS 3.1 Obsługiwany wyświetlacz: Full HD+ / 90 Hz Full HD+ / 120 Hz Obsługiwany aparat: 84 Mpix (lub 13+13 Mpix)

wideo 1080p/60fps lub 720p/120fps 108 Mpix (lub 16+16 Mpix)

wideo 1080p/60fps lub 720p/120fps Obsługiwane audio: Qualcomm Aqstic

aptx Adaptive (96 kHz) Qualcomm Aqstic

aptx Adaptive (96 kHz)

Wszystko okaże się niebawem

Jak więc widać, producent poszedł na spore ustępstwa, aby zaoferować możliwie niską cenę. Równocześnie jednak przekonuje, że dla dostępu do 5G warto było to zrobić i zapewnia, że użytkownicy wciąż mogą liczyć na przyzwoitą wydajność i energooszczędność do tego stopnia, by urządzenie wytrzymało przynajmniej całą dobę na jednym ładowaniu.

Jak będzie naprawdę? Cóż, zobaczymy. Pierwsze smartfony z układem Snapdragon 4s Gen 2 zostaną przygotowane przez firmę Xiaomi i przynajmniej w Indiach doczekają się premiery jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Xiaomi nie będzie jedynym producentem, który skorzysta z tej technologii. Firma Qualcomm zapowiada, że zainteresowali się nią także inni „kluczowi gracze”.