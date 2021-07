Qualcomm we współpracy z Asusem stworzył smartfon dla entuzjastów Snapdragona

Nie każdy o tym wie, ale Qualcomm tworzy swoje smartfony – wszystko po to, aby mieć platformę do testowania swoich przyszłych procesorów. Niestety, nie były to urządzenia dostępne w regularnej sprzedaży, a stanowiły raczej punkt referencyjny dla nadchodzących smartfonów innych producentów. Jeśli jednak chcielibyście mieć urządzenie Qualcomma u siebie, to niebawem będziecie mieli taką możliwość. Amerykański producent zaprezentował bowiem Smartphone for Snapdragon Insiders.

Qualcomm w partnerstwie z Asusem – gdzieś to już widziałem

Nowy smartfon został zaprojektowany i wyprodukowany przez Asusa w ścisłej współpracy z Qualcommem. Za sprzedaż i dystrybucję ma odpowiadać tajwańska firma, której zadaniem będzie też aktualizowanie urządzenia.

O opisywanym urządzeniu wiemy nie od dzisiaj, aczkolwiek poprzednie doniesienia traktowały ten smartfon jako sprzęt Asusa, choć logo Snapdragona na obudowie pojawiło się w TENNA. Teraz wiemy jednak, że to Qualcomm nawiązał współpracę z firmą Asus w zakresie własnego smartfona – wszystko po to, aby zaprezentować jedne z najlepszych technologii mobilnych.

Pomimo że jest to sprzęt dla entuzjastów, to wcale nie jest to nudne urządzenie. Przyglądając się projektowi i wczytując się w specyfikację widać, że smartfon ma wiele wspólnego z Asus ROG Phone 5 i śmiało może rywalizować z najlepszymi Androidami na rynku.

Urządzenie działa pod kontrolą systemu Andorid 11 i jest zasilane – co nie powinno dziwić – SoC Snapdragon 888. Amerykanie odpuścili sobie implementację procesora o oznaczeniu 888 Plus ze względu na to, że ich nowy projekt był opracowywany już od jakiegoś czasu. Nie jest to jednak powód do zmartwień – zastosowany procesor to jeden z najwydajniejszych chipów obecnych na rynku.

Wspomniany procesor będzie wspomagany 16 GB RAM, a użytkownicy otrzymają aż 512 GB pamięci UFS 3.1 na dane. Wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ to panel AMOLED Samsunga, charakteryzujący się odświeżaniem na poziomie 144 Hz i szerokim spektrum kolorów (111,23% DCI-P3, 106,87% NTSC, 150,89% sRGB). Front urządzenia pokryty jest szkłem GorillaGlass Victus.

Jak przystało na sprzęt Qualcomma, jest on naszpikowany technologiami firmy. Ekran jest wyposażony w Qualcomm Quick Touch, który – jak twierdzi producent – zmniejsza czas reakcji na dotyk o 20%. Również w kwestii audio nie zabrakło autorskich rozwiązań. Qualcomm Snapdragon Sound wspomoże głośniki stereo, zapewniając ponadprzeciętną jakość – melomani będą zadowoleni. Co ważne, do zestawu dołączone mają być słuchawki TWS Master&Dynamic, potrafiące wykorzystać nową technologię firmy i mające zapewnić jak najlepsze doznania audio.

Oczywiście na pokładzie nie zabrakło dual SIM 5G+5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC i szeregu modułów lokalizujących: dwuzakresowy GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS i NavIC. Oprócz tego, pod wyświetlaczem został umieszczony ultradźwiękowy sensor 3D drugiej generacji, pełniący zadanie czytnika odcisku palca.

Smartphone for Snapdragon Insiders zaoferuje też trzy obiektywy na panelu tylnym. Główny Sony IMX686 o rozdzielczości 64 Mpix, ultraszerokokątny Sony IMX363 o wielkości 12 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix, zapewniający trzykrotne przybliżenie optyczne. Taki zestaw, oprócz niezłych możliwości fotograficznych, pozwoli na nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K i i 30 FPS. Z kolei kamerka do selfie umieszczona na froncie ma 24 Mpix.

Urządzenie jest też dość spore. Jego wymiary wynoszą 173x77x9,5 mm, a waga to solidne 210 gramów. Z pewnością nie będzie to więc sprzęt dla każdego. Pomimo dość sporych gabarytów, ogniwo nie zachwyca pojemnością. Akumulator ma dość skromnie wyglądające 4000 mAh, dlatego obstawiam, że czas pracy na baterii może być jednym z najsłabszych punktów tego smartfona. Na szczęście nie zabrakło szybkiego ładowania Quick Charge 5 i dołączanej do zestawu 65 W ładowarki, która pozwoli naładować smartfon do pełna w około godzinę.

Cena Smartphone for Snapdragon Insiders, dostępność

Tak, jak wspomniałem na początku, za sprzedaż i dystrybucję urządzenia ma odpowiadać Asus – to właśnie w ofercie tej firmy zainteresowani powinni szukać urządzenia sygnowanego logo Snapdragona.

Trzeba się jednak przygotować na spory wydatek, bowiem w Europie smartfon będzie kosztował 1299 euro. Ceny w Ameryce, Europie, Wielkiej Brytanii i Indiach są bardzo zbliżone, ale wyposażenie zestawu niekoniecznie.

Podczas gdy w zestawie „globalnym” oprócz smartfona znajdziemy słuchawki, etui, ładowarkę 65 W i dwa kable USB, to w zestawie przygotowanym dla Hindusów ładowarka będzie słabsza, gdyż zapewni „tylko” 35 W mocy. Trochę to dziwne posunięcie ze strony producenta, ale lepsze takie rozwiązanie niż całkowite pozbawienie ładowarki, jak robi to Apple czy Samsung.

Jeśli jednak cena Was nie odstrasza i uważacie się za entuzjastów mobilnej technologii, to smartfon ma trafić do sprzedaży już w przyszłym miesiącu. Zatem w sierpniu możecie go wypatrywać na stronie Asusa i w sklepach internetowych. Pamiętajcie jednak, że nie jest to wcale wyjątkowe i unikatowe urządzenie. To tak naprawdę Asus ROG Phone 5 w przebraniu, którego można kupić w niższej cenie.